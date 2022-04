Matzener Luftgewehrschützin Pribitzer: „Der Weg stimmt“

Werbung

Über 1.000 Teilnehmer aus neun Bundesländern – das waren die österreichischen Staatsmeisterschaften und Jugend titelkämpfe der Sportschützen im Luftgewehr, Luftpistole und Schießen auf die laufende Scheibe. Dabei zeigte die Matzenerin Marlene Pribitzer, dass sie ein Jahr nach ihrer schweren Hüftoperation wieder zurück ist.

Zweimal Gold: das Zwerndorfer Top-Talent Leon Koisser. Foto: privat

Die 25-jährige Luftgewehrschützin belegte im Einzel Rang fünf, nachdem sie im Grunddurchgang als Zweite noch voll auf Medaillenkurs war. „Aber wenn es um Edelmetall geht, dann zählt nur volles Risiko. Auch wenn es nicht geklappt hat, der Weg stimmt“, resümierte Pribitzer zufrieden. Im Mixed wurde es ähnlich dramatisch: Das Match um Bronze verloren Thomas Ma this und Pribitzer vom Team Vorarlberg II hauchdünn gegen Tirol II. Dennoch gab es ein Happy End für die Weinviertlerin: Mit Silber im Mannschaftsbewerb für das Team Vorarlberg – Pribitzer schießt ja für die USG Hohenems – gab es zumindest eine Medaille im Gepäck. „Es fehlen nur mehr Feinheiten. Jetzt ist Geduld gefragt, aber wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass man auch mit kleinen Schritten sein Ziel erreicht“, so Pribitzer.

Generalprobe für die WM im Herbst glückte

Das bewies die Matzenerin schon davor beim Weltcup in Kairo: Mit 575 Ringen im KK-Dreistellungsmatch schaffte sie eines ihrer besten internationalen Ergebnisse und holte im Weltklassefeld Platz 54. Für Pribitzer doppelt wertvoll: Da die WM diesen Herbst ebenfalls in der ägyptischen Hauptstadt stattfindet, gab es wichtige Erfahrungen. „Die Anlagen sind sehr pompös, aber meist nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten ist schon auch viel Pfusch dabei (lacht).“

Nächstes Protteser Top- Talent wächst heran

Aber noch einmal zurück zu den Staatsmeisterschaften: Neben Pribitzer sorgte noch ein anderes Bezirks-Ass, das aus der Protteser Schützengilde stammt, für Aufsehen, nämlich Leon Koisser. Der elfjährige Zwerndorfer, der für die OMV SG Prottes an den Start geht, kürte sich zum österreichschen Meister in der Disziplin Luftpistole Jugend I. Koisser konnte sich letztendlich mit einem Ring Vorsprung den Titel vor Landsmann Nico Scheibner sichern. Zum Drüberstreuen gab es auch Gold mit der NÖ-Mannschaft (gemeinsam mit Scheibner und Stefan Pabst) in derselben Disziplin.