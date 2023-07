Deutsch-Wagramer wärmten sich für Heimturniere auf

Was tut man nicht alles für seinen Lieblingssport! Im Fall des SSV Deutsch-Wagram setzten sich am Wochenende 16 Spielerund Spielerinnen ins Auto, um die rund 200 Kilometer Fahrt ins steirische Fladnitz an der Teichalm auf sich zu nehmen. Dort stand ein internationales Straßenstockturnier auf dem Programm, an dem der SSV mit drei Mannschaften teilnahm. Bestes Ergebnis: ein dritter Platz in der Gruppe.

Diesmal noch Gast, laden die Deutsch-Wagramer in wenigen Wochen dann selbst ein. Am 19. und 20. August steigt die größte Veranstaltung des SSV in diesem Sommer. Den Anfang macht am Samstag ein Bundesländer-Straßenturnier mit zahlreichen Mannschaften, Beginn ist um 8 Uhr. Am Sonntag steigt dann, ebenfalls ab 8 Uhr, ein Juxturnier mit Frühschoppen. Hier sind wie gewohnt Vereine aus Deutsch-Wagram gefragt, ihre Künste mit dem Stock unter Beweis zu stellen.