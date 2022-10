Saisonfinale war ein Lauffest mit 750 Kids

Werbung

Der Raiffeisen Weinviertler Laufcup 2022 ist Geschichte, und beim Saisonfinale in Strasshof ging er mit einer sehr positiven zu Ende. Denn beim 22. Herbstlauf in der Nord- bahn gemeinde vergangenen Samstag waren es vor allem die Kinder und Jugendlichen, die beeindruckten, fand doch im Rahmen dieser Veranstaltung der NÖ Kinder- und Jugendlauf statt.

Über 750 Kids waren bei herbstlichem Nebel- und Regenwetter am Start, was bei Helmut Schachinger, dem Obmann des Veranstaltervereins LC Strasshof, für leuchtende Augen sorgte: „Die vielen Mühen, vor allem rund um die Kinderbewerbe, haben sich gelohnt. Auf die Bezeichnung größter Kinderlauf Niederösterreichs können wir sicherlich stolz sein.“ Doch auch die Erwachsenen trugen zum Erfolg des Events bei, es war das „Who is Who“ der Weinviertler Laufszene am Start. Den Hauptlauf entschied Mario Bauernfeind – dessen Brüder Andreas und Tobias auch teilnahmen – bei den Herren für sich, vor Vinzent Klaus und Gesamtsieger Alexander Gube. Bei den Damen gab es eine unglaubliche Siegerzeit von Freya Wenzyr von der DSG Wien. Da hatte selbst Gesamtsiegerin Anna Dersch das Nachsehen.

Stammläufer sind weiter wichtigste Grundlage

Im Anschluss fand dann im Haus der Begegnung noch die Gesamtsiegerehrung statt. Das Hauptaugenmerk lag nicht nur bei den Sachpreisen für die Gewinner, sondern auch bei den Klassensiegern auf Regionalität – so wurden die Pokale von Bernd Hamal mit Teilen aus Weinfässern kreiert.

Markus Reidlinger, Obmann der Arbeitsgemeinschaft Weinviertler Laufcup, zog dann noch Bilanz: „Wie für viele Veranstalter war es kein einfaches Jahr in Bezug auf die Teilnehmer, aber dank der vielen Stammläufer ist es gelungen.“

Dabei gab es auch eine Schweigeminute für Gerhard Pauser, den Bruder von Deutsch-Wagrams Günter Pauser, der vor Kurzem nach langer Krankheit verstarb.