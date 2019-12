Am Samstag gab es großen Jubel im Bezirk Gänserndorf: Klemens Hofer aus Auersthal und die Matzenerin Barbara Westermayer ertanzten sich mit Rang 36 ihre beste Platzierung bei einer Weltmeisterschaft im Standardtanz.

Sie bestätigten ihre gute Form und verbesserten damit ihren bisher besten Rang um fünf Plätze. „Wir sind happy damit und konnten uns direkt für die zweite Runde qualifizieren“, zeigten sich die beiden direkt nach der WM im litauischen Vilnius zufrieden. Statt danach zu jubeln, waren Hofer/Westermayer direkt nach ihrem Wettkampf schnell aus dem Tanzgewand heraußen und ließen sich in den Besucherrängen nieder, um gespannt das Finale zu verfolgen. „Damit wir von den Besten lernen. Außerdem war die Stimmung ein Wahnsinn“, gerieten Hofer/Westermayer ins Schwärmen. Passend dazu gewannen die Lokalmatadoren Evaldas Sodeika und Ieva Zukauskaite den Titel.

Aber auch weitere Tanzpaare aus der Region hatten Grund zur Freude: So holte sich der Deutsch-Wagramer Christoph Holczik mit seiner Partnerin Katharina Würrer aus Spannberg den Kärntner Landesmeistertitel, und Milica Markovic und Stefan Reinberger von der UTTS Gänserndorf gingen bei einem Wiener Bewertungsturnier erstmals in der allgemeinen Klasse C an den Start und gewannen die Silbermedaille. Tags darauf gab es zum Drüberstreuen den Sieg in Jugend Standard C.