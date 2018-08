Am Samstagabend ging das weltgrößte Tanzturnier zu Ende – fünf Tage lang hatte sich alles, was Rang und Namen in der Tanzwelt hat, in Stuttgart bei den German Open Championships (GOC) versammelt. Zu den Highlights zählten die Grand Slam Bewerbe in Standard und Latein und die beiden WDSF Super Grand Prix Turniere für Professionals, bei denen die absolute Weltspitze am Start war.

Bei der 32. Auflage dieses Events gingen mehr als 5.000 Paare aus über 60 Nationen in 47 Einzelturnieren an den Start. Unter ihnen auch ein Paar aus dem Bezirk Gänserndorf: Klemens Hofer (aus Auersthal) und Barbara Westermayer (Matzen). Neben den Beiden war Österreich mit zahlreichen Paaren in allen Altersklassen vertreten. Nicht nur was die Dimensionen betrifft, suchen die German Open Championships ihresgleichen, auch, und vor allem, aus sportlicher Sicht.

Im Rahmen der GOC fand auch die vierte Station der Grand-Slam-Serie der World DanceSport Federation (WDSF) statt, der international bedeutendsten Turnierserie im Tanzsport. Auf der vierten Station der Grand-Slam-Serie gab es in den Standardbewerben, wie zu erwarten, keine Überraschungen. Dmitry Zharkov und Olga Kulikova (Russland) feierten ihren mittlerweile neunten Erfolg in Folge.

Für Österreich mischten hier Vasily Kirin und Ekaterina Prozorova ganz vorne mit und ertanzten mit dem elften Platz erneut eine Top-Platzierung. Hofer/Westermayer schafften es bis in Runde drei und zeigten einmal mehr, warum sie zu den besten Tanzpaare zählen.