„Oldie but Goldies“ - Strasshofer Tänzer räumten ab

Jedes Jahr im Herbst treffen sich Tanzsportler im „besten“ Alter aus dem gesamten Bundesgebiet bei den Österreichischen Meisterschaften der Senioren, die heuer in Wels ausgetragen wurden. Mit dabei auch Marchfelder Pärchen, die abräumten: „Wir sind überglücklich. Die harte Arbeit des letzten Jahres hat sich voll ausgezahlt“, war das erste Statement von Robert und Susanne Maschek aus Strasshof, nachdem sie die Siege in der Altersklasse Senioren I (Anm.: 35-45 Jahre) und Senioren II (45-55 Jahre) in den Standardtänzen (C-Klasse) und den Lateinamerikanischen Tänzen (D-Klasse) holen konnten.

Ergänzt wurde das erfolgreiche Wochenende durch dritte Plätze von Viktor und Diana Kraft in den lateinamerikanischen Tänzen, ebenfalls in beiden Altersklassen. Alle vier Tanzsportler starten übrigen für den UTSS Titan Deutsch-Wagram

Das Turniertanzen ist für jede Altersklasse geeignet. Damit eine faire Bewertung möglich ist, werden Wettkämpfe in verschiedenen Altersklassen ausgetragen, die auch noch in bis zu fünf Leistungsklassen unterteilt sind. Beim Tanzsportklub UTSS Titan Deutsch-Wagram kommen alle Altersgruppen zum Training zusammen und unterstützen sich gegenseitig.

Lust bekommen? Attraktive Angebote in Strasshof

Lust bekommen, es auch zu versuchen? Interessierte Personen (Paare und Einzelpersonen mit und ohne Tanzkenntnisse) jeden Alters können gerne bei den Gruppentrainings am Montag (Standard ab 20 Uhr) oder Freitag (Latein ab 18.30) im Strasshofer Klublokal (Immervollstraße 6, direkt neben dem Kumst) weitere Informationen einholen und einen Einblick in die Welt des Tanzsportes bekommen. Nähere Infos auch im Internet unter:

