Stadtler-Tänzer für WM bereit

Poreč, wir kommen! So lautet das neue Motto der Tänzer des enzOrama Tanzstudios aus Groß-Enzersdorf. Denn beim DanceStar-Qualifikationsturnier in Bratislava lösten die Marchfelder das Ticket für die DanceStar World Finals, der inoffiziellen Weltmeisterschaft in den verschiedensten Tanzstilen.

Aber zuerst zurück zur slowakischen Hauptstadt: In unterschiedlichen Wertungskategorien und Altersgruppen traten slowakische, österreichische und tschechische Teams mit insgesamt mehr als 550 Solisten, Duos sowie kleinere und größere Gruppen gegeneinander an. Neben klassischem Ballett bekamen die Zuschauer in dem drei Tage dauernden Wettbewerb Beiträge unter anderem aus den Genres Jazz Dance, Contemporary, Urban, Commercial, Musical und Step zu sehen.

„Ideal, dass wir gleich mit mehreren Gruppen daran teilnahmen“, erklärt Trainerin und enzOrama-Studioleiterin Tanja Huber. Wie wird gewertet? Choreographisch gibt es keine Vorgaben, je nach Tanzgenre aber gewissen Kriterien, die man erfüllen muss – und von drei Wertungsrichtern beurteilt werden. Knapp 40 Tänzer und Trainer waren mit insgesamt sieben Nummern dabei, alle lösten das WM-Ticket und brachten drei Titel und zwei vierte Plätze mit nach Hause. „Ich bin überwältigt von der Leistung der Kinder und kann mit den Ergebnissen mehr als nur zufrieden sein“, schwärmte Huber.

Damit beginnt ab sofort das Training für Kroatien, die WM findet im Mai statt und mehrere tausend Tänzer aus der ganzen Welt werden erwartet. Die Ziele der Groß-Enzersdorfer? „Einfach eine gute Performance abliefern“, stellt Huber klar und erklärt, warum: „Da gibt es Tanzgruppen, die fünf- bis sechsmal die Woche trainieren und bei uns sind es nur zweimal.“

Huber schwärmt: „Eine einmalige Erfahrung“

Ansonsten steht das Teambuilding an den Stränden des Mittelmeers und Workshops bzw. Kontaktpflege mit anderen Tänzern bzw. Tanzgruppen auf dem Programm. „So oder so wird das eine einmalige Erfahrung für uns alle“, weiß Huber.

Wer jetzt Lust bekommen hat, in Groß-Enzersdorf einmal im enzOrama vorbeizuschauen: Alle Informationen zum Tanzstudio gibt es unter office@enzorama.at oder www.enzorama.at sowie unter der Telefonnummer 0668/826 93 63.