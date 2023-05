Tanz-Vizeweltmeister aus Groß-Enzersdorf

Nach dem ersten Platz bei der Qualifikation in Bratislava im März hat die enzOcrew vom enzOrama Tanzstudio in Groß-Enzersdorf auch bei den World Dance Masters in Porec Ende Mai aufgezeigt. In unterschiedlichen Wertungskategorien und Altersgruppen traten in der kroatischen Küstenstadt insgesamt mehr als 10000 SolistInnen, Duos sowie kleinere und größere Gruppen aus der ganzen Welt gegeneinander an. Neben klassischem Ballett bekamen die Zuschauer in dem knapp eine Woche dauernden Wettbewerb Beiträge unter anderem aus den Genres Jazz Dance, Contemporary, Urban, Commercial, Musical und Step zu sehen.

Sieben Nummern führten zu vier Stockerlplätzen

„Also unsere Konkurrenz war verdammt stark“, wusste auch Trainerin und Studioleiterin Tanja Huber. Trotzdem mischte auch das enzOrama Tanzstudio ganz vorne mit und “ertanzte” sich den Vizeweltmeistertitel in der Kategorie Musical Juniors Group A-League! Auch drei dritte Plätze konnten von der enzOcrew in der A-League ertanzt werden.

Außerdem war noch ein fünfter und achter Platz zu verzeichnen, was insgesamt ein tolles Ergebnis war. Das sah auch Huber so: „Unsere drei Gruppen sind überwältigt von dem Ergebnis und können noch gar nicht erfassen, was letzte Woche alles passiert ist. Eines steht fest, in Groß-Enzersdorf steckt viel tänzerisches Talent und es wird fleißig weitertrainiert um weitere Erfolge zu erzielen.“

Wer jetzt Interesse bekommen hat, Informationen zum enzOrama Tanzstudio: office@enzorama.at oder www.enzorama.at sowie telefonisch unter 0668/8269363.