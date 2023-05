WM-Gold im Cheerleading für Groß-Enzersdorfer Schülerin

Rot-weiß-roter Jubel in den USA: Bei den Cheerdance-Weltmeisterschaften in Orlando standen gleich zwei österreichische Cheerleading-Teams nach starken Performances ganz oben. In den Kategorien Youth All Girl Median (Anm.: 12 bis 14 Jahre) und Junior All Girl Advanced (15-18) lassen die Österreicherinnen die starke Konkurrenz hinter sich. Bei Ersteren war auch eine Schülerin des BG/BRG Groß-Enzersdorf beteiligt: Elina Kubak.

„Wir sind wahnsinnig stolz auf sie“, freute sich auch Schuldirektorin Monika Bauer-Bogner. Die in Wien wohnhafte Kubak war aber nicht die einzige Groß-Enzersdorfer Schülerin vor Ort, allerdings die einzige Weltmeisterin. Im Kreis der 168 Athleten, 21 Coaches und 15 Betreuer vor Ort standen noch Elena Pordes, Melissa Einzmann und Tara Lieb. Was absolut bemerkenswert ist: Die heimischen Cheerleaderinnen ließen auch die Großmacht USA hinter sich.

Fast genauso wie über die Goldmedaille freuten sich Kubak und Co. über die neu gewonnene Anerkennung ihres Sports. Der junge Verband fand erst vor etwas mehr als einem Monat als assoziiertes Mitglied Aufnahme in die Sport-Austria- Familie.