Bastian Berenz aus Deutsch-Wagram mit Sprung in Weltrangliste

Der Erfolgslauf von Bastian Berenz vom TC Deutsch-Wa gram geht weiter. Nachdem er in den letzten Monaten schon fleißig Punkte sammelte, zeigte er zuletzt auch wieder in der Tennis-European-Turnierserie, quasi der ATP-Tour für Kinder der Alterskategorien Unter-12, U14 und U16, auf.

Zunächst war er in Polen am Start, wo er es bis ins Finale schaffte und dort nur knapp in drei Sätzen an der aktuellen Nummer 70 der Welt scheiterte. Danach ging es in der Schweiz weiter, wo es Berenz ebenfalls ins Endspiel schaffte. Dort hatte sein Gegner ebenfalls in drei Sätzen das bessere Ende für sich. Dennoch verbesserte sich Berenz in der neuen Weltrangliste auf einen Platz rund um 130 – eine unglaubliche Entwicklung, wenn man bedenkt, dass der Marchfelder noch vor einem halben Jahr rund um Platz 1.000 lag.

Vater Andreas Berenz, der Leiter der Deutsch-Wagramer Tennisschule, kennt die Gründe für die explosionsartige Entwicklung seines Sohnes: „Erstens hat er einstellungsmäßig einen Sprung gemacht, zweitens legten wir zuletzt den Schwerpunkt auf die körperliche Entwicklung und drittens haben wir die Intensität im Training gesteigert.“ Einzig über Unterstützer würde sich Berenz freuen, da die vielen internationalen Turniere auch ordentlich ins Geld gehen ...