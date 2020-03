Im zweiten Anlauf hat es für Österreichs Davis-Cup-Team mit der Qualifikation für das Madrider Finalturnier geklappt. Die rot-weiß-rote Auswahl um den Matzener Jurij Rodionov und Deutsch-Wagramer Jürgen Melzer gewann am Freitag und Samstag in Graz-Unterprem stätten gegen Uruguay mit 3:1. Während Rodionov trotz guter Leistung gegen die Nummer eins der Gäste Pablo Cuevas knapp verlor, steuerte Melzer im Doppel mit Oliver Marach einen Zähler bei. Das Finalturnier des Teambewerbs findet von 23. bis 29. November in der spanischen Hauptstadt statt. Gespielt wird in sechs Dreier-Gruppen, die Auslosung erfolgt bereits diesen Donnerstag in London.