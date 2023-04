Die „Tennisfreaks“ luden zu einem Lehrgang

Werbung

Die Tennisschule „Tennisfreaks“, die als größte in der Region aktuell an acht Standorten im Bezirk Gänserndorf operiert, veranstaltete kürzlich in Kooperation mit dem Österreichischen Tennisverband und der Sportschule einen Workshop zum Thema „Grundlagen in der modernen Tennistechnik – Basisschläge“ in der Tennishalle Stindl in Gänserndorf. Zielgruppe waren aktuelle oder künftige Tennislehrer.

Geleitet wurde die Fortbildung von Martin Pauer, Lehrreferent des Österreichischen Tennisverbands (ÖTV) und der Bundessportakademie, der selbst die höchste Ausbildung als „staatlich geprüfter Tennistrainer“ im Tennis hat und auch als Mentalcoach und sportpsychologischer Berater tätig ist „Eine gut ausgebildete Tennistechnik ist elementare Voraussetzung für den Tennissport, und das beginnt bereits bei Einsteigern und Kindern. Es muss immer der gesamte Bewegungsablauf in Betracht gezogen und in die Technikschulung einbezogen werden“, so der erfahrene Tenniscoach, der in der Tennisszene für seine akribisch genaue Arbeit geschätzt wird. In seinem technischen Werkzeugkoffer fand man kinästhetische Vorübungen, Beinstellungsübungen, Beinarbeitsformen, Griffhaltungen und Griffschulung, Fehler erkennen, beurteilen und beheben, sowie Methodenwahl.

Die Fortbildung war ausgebucht und in entspannter und lockerer Atmosphäre konnten alle sehr viel Neues dazulernen, um es zukünftig in ihrem Tennisunterricht einzubauen. Abgerundet wurde der Fortbildungstag damit, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre geschulten Kenntnisse an drei jungen Tennisfreaks erproben durften.