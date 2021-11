Elfriede Schweiger startete, als Thiem noch ein Baby war

Wissen Sie noch, was 1994 im Tennis los war? Thomas Muster gewann drei ATP-Turniere und stand am Sprung unter die Top-Ten der Weltrangliste. Österreichs heutiger Superstar Dominic Thiem war im Gegensatz dazu gerade mal knapp ein Jahr alt. Und im beschaulichen Gänserndorf wurde Elfriede Schweiger zur neuen Sektionsleiterin des TC SV OMV Gänserndorf gewählt. Ein Amt, das sie bis heute innehat und wofür die 71-Jähr ige im Spätsommer das Sportehrenzeichen in Gold von der Stadtgemeinde verliehen bekam, für ihre Verdienste zur Förderung des Sports in Gänserndorf.

Nach 27 Jahren an vorderster Spitze denkt Schweiger aber auch an ihre Nachfolge. „Ich will den Verein in guten Händen wissen, habe da auch schon einen geeigneten Kandidaten. Aber die nächsten zwei bis drei Jahre werde ich es noch machen.“ Wäre ja auch gelacht, wenn sie den „30er“ nicht auch noch vollmachen würde …

Der Ehemann brachte sie zum Schläger

Zum Tennissport kam sie übrigens durch ihren Mann, da eine gemeinsame sportliche Aktivität gesucht wurde – „Er war auch mein Trainer“, erinnert sich Schweiger –, zum Verein dann über ihren Arbeitskollegen beim Standesamt Gänserndorf und Vorgänger als „Chef“ des TC Franz Heller, der selbst 27 Jahre lang Sektionsleiter bzw. Obmann war.

Aktuell gibt es in der Bezirkshauptstadt sieben Plätze und knapp 150 Mitglieder, die seit Jahren konstant sind. Allerdings gab es schon weit bessere Zeiten: „Wir hatten in den Achtziger- und frühen Neunzigerjahren bis zu 300 Mitglieder. Doch dann kam der Muster-Boom, und jede Ortschaft hat Tennisplätze gebaut. Das hat auch uns Mitglieder gekostet“, weiß Schweiger, die deshalb ein großes Ziel hat: „Ich wünsche mir für die Zukunft wieder einen Zuwachs.“

Denn wer rastet, der rostet.“

elfriede schweiger Langjährige Sektionsleiterin des TC SV OMV Gänserndorf .

Deshalb wird auch in die Kinder- und Jugendarbeit investiert, vor allem Cheftrainer Harald Burghardt zeigt sich mit seinem Team sehr engagiert. Wobei auch die starke Konkurrenz bzw. das große Sportangebot in der eigenen Stadt „Fluch und Segen gleichermaßen ist“, wie Schweiger weiß.

Credo: „Mit Legionären zu spielen, bringt nichts“

Rein sportlich war der Landesliga-Aufstieg der Herren und Damen der größte Erfolg, wenngleich jedes Mal Ernüchterung einsetzte, da weitere Erfolge nur mit Legionären möglich gewesen wären. „Das kostet nur Geld und bringt nichts. Dennoch waren es schöne Momente, weil wir als Verein gezeigt haben, auch im Leistungssport zu reüssieren“, meint Schweiger. Aktuell spielen die Herren in der Kreisliga A oben mit, während die Damen in der Kreisliga C aktiv sind.

Zurück zu Schweiger selbst: Die Sektionsleiterin steht natürlich auch am Platz, sie spielt dreimal wöchentlich und will das auch in Zukunft machen. „Denn wer rastet, der rostet“, lautet ihr Motto. Damit ist auch klar: Egal ob im Amt oder nur mehr als einfaches Mitglied, Schweiger wird auch in den nächsten Jahren noch oft genug auf der Anlage in der Gänserndorfer Sportgasse zu sehen sein …