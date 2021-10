Ein kräftiges Lebenszeichen gab es von Gerald Melzer auf der ATP-Challenger-Tour in Südamerika.

Nach seinem Einzug ins Viertelfinale und ins Doppel-Halbfinale mit dem Deutschen Julian Lenz beim Event in Ecuador in der Vorwoche legte der 31-jährige Deutsch-Wagramer diese Woche in der Hauptstadt von Peru noch einen drauf.

Melzer erreicht beim Sandplatz-Challenger 80 in Lima das Halbfinale und sicherte sich im Doppel gemeinsam mit Lenz den Titel. Gegen die als Nummer zwei gereihte kolumbianisch-brasilianische Paarung Nicolas Barrientos/ Fernando Romboli setze man sich mit 7:6 und 7:6 durch.

Für Melzer ist es bereits der fünfte ATP-Doppel-Titel auf der Challenger-Tour mit seinem fünften Partner: Mit Bruder Jürgen Melzer triumphierte er 2008 in Graz, mit Michael Linzer 2012 in Tampere (Finnland), mit Andrej Martin (Slowakei) 2014 in Morelos (Mexiko) und zuletzt 2017 mit Guido Andreozzi (Italien) in Cortina d’Ampezzo.