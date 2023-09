Haringseer Tennis-Sommercup war ein voller Erfolg

Auch im heurigen Sommer wurde beim TC GG Haringsee ein Sommercup gespielt. Acht Gruppen mit je vier Teilnehmern (Anm.: Damen und Herren) spielten in der Gruppenphase. Am Ende bildeten sich Vierer Play-Offs, sprich ein Achter-Tablet, in denen es heiß herging.

Die Finalis wurden schließlich noch im September ausgespielt, Gewinner waren Richard Skladany (Play Off A), Alexander Pestuka (Play Off C) und Hannes Schreiner (Play Off D). Das Finale im Play Off B wird noch nachgeholt, da einer der beiden Finalisten wegen Krankheit ausfiel.

Aus allen ausgespielten Matches ergibt sich die neue Rangliste im Tennisverein. Der Sommercup war mit insgesamt 96 Einzelspielen eine Riesenbereicherung in diesem Sommer.