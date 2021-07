Pünktlich zum Ferienstart hörten am vergangenen Wochen ende auch die Meisterschaften in den Landes- und Kreisligen auf – Meisterschaften, die einerseits natürlich auch von Corona gekennzeichnet waren, andererseits einen Hauch von Normalität auf den Tennisplätzen vermittelten. Für die Bezirksvereine gab es natürlich wieder Grund zum Jubeln, aber auch einige Enttäuschungen. Wir spielen die wichtigsten Bälle zu:

Hilfe für Tornado-Opfer

Im Rahmen des letzten Heimspiels der Herren-Landesliga B organisierten die Spieler des TC Pro-Ject Audio Zistersdorf eine Spendenaktion für Betroffene des schrecklichen Tornados in Tschechien. Dank der Spieler, Mitglieder und Freunde des TC konnten mehr als 1.000 Euro in Summe gesammelt werden.

Stellvertretend wurde der Betrag von Obmann und Mannschaftsführer Johannes Loibl an einen langjährigen Spieler der Zistersdorfer, Petr Racak aus Hodonin, übergeben. „Er selbst war vom Unglück glücklicherweise nicht betroffen, aber viele Freunde und auch gut bekannte andere Tennisspieler traf das Unglück mit voller Härte. Das Sportliche trat unter diesen Umständen natürlich in die zweite Reihe“, berichtete Loibl.

Trotzdem gab es einen zu friedenstellenden Saisonabschluss. Mit einem hohen Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Gars konnte das Ziel, der Klassenerhalt, mit Platz fünf locker erreicht werden.

Abstieg der „Oldies“

In der höchsten Spielklasse des Landes, der LL A, kam, was kommen musste: Der TC Deutsch-Wagram musste als Siebenter absteigen – was angesichts des hohen Altersschnitts von Andreas Berenz, Martin Zehetner, Christian Lugus und Co. nicht ver wunderte, wie Berenz zugab: „Leider war das zu er warten, vor allem, als früh klar war, dass aufgrund des Bundes ligaabstiegs eines NÖ-Vereins drei Klubs runter müssen.“

Hoffnungsvolle Youngsters

Positiv war dagegen der Auftritt der „Zweier“ in der Landesliga C, wo der Klassenerhalt als Dritter mehr als nur geschafft wurde. Vor allem die Youngsters wie Raphael Smekal (15 Jahre alt), Bastian Berenz (15) und Tiago Lieb (19) gaben dabei Talentproben ab. „Unsere Versprechen für die Zukunft.“

Die Meister aus dem Bezirk

Über Platz eins durften neun Vereine jubeln: die Herren von UTC Blau-Weiß Lassee (Kreisliga BB), TC Zistersdorf II (KL CA), TC Deutsch-Wagram (KL CD), TC Weikendorf (KL DC), TC Orth/Donau II (KL DD), UTC Prinzendorf (KL EA), TC Prottes II (KL EC) und die Damen von TC Prottes II (KL CB) sowie UTC Blau-Weiß Lassee (KL CC).