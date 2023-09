„Grand Slam“ für Kids: In Dürnkrut auf den Spuren von Novak Djokovic

Melbourne, Paris, London, New York - das sind die Austragungsorte der vier Tennis Grand Slams, die in jedem Kalenderjahr stattfinden und das absolute Jahreshighlight bilden. Keiner hat diese Turniere so oft gewonnen wie der Serbe Novak Djokovic, auch der Spanier Rafael Nadal und der Schweizer Roger Federer machten sich in Roland Garros, Wimbledon & Co unsterblich.

Im Weinviertel, genauer gesagt im Bezirk Gänserndorf, werden freilich kleinere Brötchen gebacken, dennoch nahm man sich dort unlängst Anleihe am ganz großen Tennis-Zirkus. Die vier Vereine TC Dürnkrut, TC Zistersdorf, TC Stillfried und UTC Prinzendorf schlossen sich nämlich für ein gemeinsames Projekt zusammen und riefen die Kids Grand Slam Tour 2023 ins Leben - eine fünf Stationen umfassende Turnierserie für Kinder.

Gestartet wurde die allererste Auflage schon am 1. Juli, 74 Kinder nahmen teil. Gespielt wurde zunächst je einmal in Dürnkrut, Zistersdorf, Stillfried und Prinzendorf, ehe sich die 20 Besten am 16. September nochmal in Dürnkrut trafen und vor rund 100 Besuchern um die begehrten „Master“-Titel spielten. Nach insgesamt 240 Spielen in der gesamten Turnierserie standen schließlich die Sieger und Siegerinnen fest.

2024 soll es weitergehen

TC Dürnkrut-Vorstand Tamara Obermaier zog ein positives Fazit: „Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen TC Zistersdorf, UTC Prinzendorf und TC Stillfried. Gemeinsam haben wir diese Turnierserie für unseren Tennisnachwuchs ins Leben gerufen, nichtsahnend wie großartig die Kids Grand Slam Tour tatsächlich sein wird.“

Besonders bedanken möchte sie sich bei Trainer Albert Wanka, der „diese Projektidee geboren und verwirklicht und zudem noch tolle Sponsoren (Erste Bank, JB Racketservice und Pro-Ject Audio Systems, Anm.) organisiert hat.“ Der größte Dank gelte aber „den eigentlichen Hauptakteuren, den Kindern“, so Obermaier: „Ihr habt die Tour zu etwas ganz Besonderem gemacht und alle Eltern, Großeltern, Vereinsleute und weiteren Zuschauer mit Stolz erfüllt. Wir freuen uns auf die nächste Kids Grand Slam Tour im Jahr 2024.“