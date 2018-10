Am kommenden Wochenende beginnen in der Wiener Stadthalle wieder die Erste Bank Open, Österreichs größtes ATP Tennisturnier. Mit dabei sind auch Spieler aus dem Bezirk Gänserndorf.

Abschied.Jürgen Melzer beendet in Wien seine Einzelkarriere auf der ATP-Tour. | APA/Erwin Scheriau

Emotional wird es für den Deutsch-Wagramer Jürgen Melzer werden, den zweimaligen Gewinner des Turniers (2009 und 2010). Er möchte in seinem „Wohnzimmer“ (Zitat Melzer) seine Karriere im Einzel auf der ATP-Tour beenden. Der Veranstalter gewährte ihm hierfür eine Wildcard. Allerdings musste der 37-Jährige letzte Woche beim ATP-Challenger in Santo Domingo im Viertelfinale beim Stand von 1:6 und 2:3 verletzt aufgeben.

In Südamerika. Gerald Melzer ist nicht in Wien dabei. | APA/Erwin Scheriau

Sein jüngerer Bruder Gerald, der mit ihm zuletzt auch in der Dominikanischen Republik am Start war, wird schweren Herzens seinem Bruder nur aus der Ferne die Daumen drücken. „Ich spiele noch vier Challenger in Südamerika. Momentan bin ich in Peru, wo ich ab Montag ein Turnier in Lima spiele. Aber via Live-Stream werde ich Jürgens Abschiedsvorstellung ganz sicher verfolgen“, verriet der 28-Jährige der NÖN im Telefonat am Montagabend.

Zweiter im Bunde sollte dafür Jurij Rodionov aus Matzen sein, dem von Turnierorganisator Herwig Strake eine Wildcard für die Qualifikation versprochen wurde – allerdings mit einer Aus nahme, falls noch ein Superstar in die Wiener Stadthalle kommen sollte. So oder so, Rodionov wäre nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe in Moskau (Anm.: eingezwickter Nerv) bereit.