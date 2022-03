Matzener Jurij Rodionov triumphiert in Biel

Werbung

Der 22-Jährige setzte sich im Finale des mit 45.730 Euro dotierten Hartplatz-Challenger gegen den Polen Kacper Zuk nach 89 Minuten in zwei Sätzen (7:6(3)/6:4) durch und fixierte damit nach Morales (MEX/2020), Dallas (USA/2020), und Almaty (KAZ/2018) seinen vierten Challenger-Titel, den dritten auf Hartplatz.

Neben dem Siegerscheck von 6.190 Euro heimste Rodionov 80 ATP-Punkte ein, damit dürfte sich der ÖTV-Davis-Cup-Spieler in der Weltrangliste auf Platz 162 verbessern. Rodionovs nächster Turniereinsatz lässt nicht lange auf sich warten, kommende Woche schlägt der Österreicher beim ATP-Challenger in Lugano auf. In Runde eins wartet der Schweizer Dominic Stricker.

Jurij Rodionov:

„Ich hatte während des Turniers leider immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen gehabt, aufgeben war aber nie eine Option. Ich habe zuletzt so hart und intensiv gearbeitet und gespürt, dass die Form passt. Ich bin fokussiert und aggressiv geblieben, habe zwischenzeitlich auf die Zähne gebissen und in jeder Partie alles rausgehaut. Ich wollte dieses Erfolgserlebnis unbedingt und freue mich sehr, dass ich mich am Ende des Tages mit dem Turniersieg belohnen konnte. Mein Team hat super gearbeitet, ich weiß, bei wem ich mich zu bedanken habe und hoffe natürlich, dass es in dieser Tonart weitergeht.“