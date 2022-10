Mit Jürgen Melzer in die Bundesliga

Werbung

Riesenjubel bei den Deutsch-Wagramer „Senioren“: Die Herren-35+-Mannschaft schaffte in Salzburg nach mehreren Versuchen endlich den Aufstieg in die Bundesliga. In einem hochdramatischen Finalspiel gegen den UTC Vandans aus Vorarlberg setzten sich die Marchfelder knapp 4:3 durch.

Allerdings war die Partie nichts für schwache Nerven: Das Ticket für dieses Endspiel löste man als Sieger der Halbfinalgruppe B, in der man TC Stegersbach und TC Graz Walterndorf besiegte. Gegen Vandans wollte man nachlegen, doch gleich die erste Partie zwischen Deutsch-Wagrams Aushängeschild, Ex-Weltklassespieler und ÖTV-Daviscup-Kapitän Jürgen Melzer, und seinem deutschen Gegner Marcel Zimmermann war Spannung pur.

Am Ende setzte sich Melzer knapp in zwei Sätzen durch. Großer Matchwinner aufseiten der Weinviertler war aber Andreas Berenz: Im Einzel zwang er Günter Schwarzmann im entscheidenden dritten Satz mit 11:9 in die Knie, und im Doppel holte er an der Seite von Martin Zehetner den entscheidenden Punkt – ebenfalls in Satz drei, ebenfalls mit 11:9. Dementsprechend gut gelaunt war der Matchwinner nach dem 4:3-Erfolg seines TC Deutsch-Wagram: „Das waren Emotionen pur, mehr Spannung geht nicht.“

Doppelt erfreulich: Team mit lauter Einheimischen

Ein Punkt ist ihm aber besonders wichtig: „Was mich aber am meisten freut, ist, dass wir als reine Deutsch-Wagramer Mannschaft, die sich schon seit Urzeiten kennt, diesen Aufstieg geschafft haben.“

Das Ziel für die Bundesliga, die kommenden Spätsommer beginnt, ist der Klassenerhalt, auch weil die Konkurrenz unglaublich stark ist. So hat der regierende Meister Neudörfl etwa Alberto Montanes im Kader, einen Spanier, der insgesamt sieben ATP-Turniere gewann, oder die Brüder Mario und Andreas Haider-Maurer. „Da fließt ziemlich viel Geld, da können und wollen wir nicht mithalten“, stellt Berenz klar.

Aber nicht nur die Herren, sondern auch die Damen aus der Marchfeld-Stadt hatten Grund zum Jubeln: Die 45+-Mannschaft rund um Jennifer Fidler, Roswitha Nowohradsky, Gunda Seehofer und Michaela Knoll stieg nach drei Siegen aus drei Spielen in die Landesliga auf.