Protteser Tennisturnier mit neuem Teilnehmerrekord

Über einen Teilnehmerrekord mit 140 Nennungen konnte sich der Tennisclub Prottes bei den 8. TC Prottes Open freuen, die Ende August stattfanden.

Eine Woche lang boten die Spieler den zahlreichen Zuschauern spannende Matches auf hohem Niveau. Ausgeschrieben waren zwei Mixed-Bewerbe in zwei Leistungs-klassen, ein Damen- und zwei Mixed Doppel-Bewerbe.

Im Finale der Topliga, lieferten sich, der als Nummer eins gesetzte, Harald Schachinger vom TC Deutsch-Wagram und Paul Raffelsberger vom SV OMV Gänserndorfer ein Drei-Satz-Duell. Nach Satzgleichstand war Spannung pur angesagt. Doch der entscheidende dritte Satz ging souverän an den Deutsch-Wagramer – 6:3, 3:6 und 6:0.

Im teilnahmerstärksten Mixed-Bewerb kam es im Finale zu einem Ollersdorfer Duell: Phillip Kölch bezwang Norbert Kölch in drei Sätzen. Bei den Damen ging die Favoritin Tamara Obermaier vom TC Dürnkrut als Siegerin über Jennifer Heger vom Union TV Altlichtenwarth mit 6:4 und 6:3 vom Platz. Matchwinner im Doppelbewerb war das Protteser Doppel Andreas Schmöllerl und Roland Berner in einem spannenden 7:5, 6:2-Krimi gegen Florian Böhm/Felix Voglhuber (SV OMV Gänserndorf).

Jürgen Fuchs, Filialleiter Intersport Winninger Stadion Center überreichte allen Erstplatzierten der Einzelbewerbe Warengutscheine Obmann Gerhard Rabl war nach der Woche begeistert und beeindruckt: „Ich bin stolz darauf, was wir gemeinsam geschafft und geleistet haben. Alle haben so viel Herzblut in die TC Open gesteckt, um eine sportliche und kulinarische Wohlfühlatmosphäre vor Ort zu schaffen.“ Sein besonderer Dank galt dabei dem Organisationsteam rund um Turnierleiter Florian Rabl und dem sportlichen Leiter Martin Zwazl.