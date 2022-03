Rodionov und Co. scheitern in Südkorea

Österreichs Daviscup-Team hat ohne Dominic Thiem, dafür mit dem Matzner Jurij Rodionov, in der Qualifikationsrunde in Süd korea mit 1:3 verloren und kämpft damit im Herbst gegen den Abstieg in die Weltgruppe I.

Nachdem Dennis Novak am Freitag in Seoul die Gäste gegen Nam Ji Sung nach nur 56 Minuten mit 6:1 und 6:4 in Front gebracht hatte, konnte Rodionov nicht wie erhofft den zweiten Punkt machen. Der Weinviertler musste sich der südkoreanischen Nummer eins Kwon Soonwoo nach 98 Minuten mit 5:7 und 4:6 beugen.

Kwon war allerdings auch der bestplatzierte Spieler (Platz 6o der Weltrangliste) im sehr kühlen Olympic Tennis Park von Seoul, wo Heizstrahler in den Pausen für etwas Wärme sorgten.

Der Knackpunkt war der Aufschlag

Rodionov glich zwar ein 0:2 und 0:40 noch zum 3:3 aus und wehrte in der Folge bei 4:5 einen Satzball ab, gab aber satzentscheidend zum 5:6 erneut den Aufschlag ab. Nach dem 5:7 startete der zweite Durchgang mit drei Breaks en suite, jenes zum 1:2 gegen Rodionov war für den Weltranglisten-194. aber nicht mehr aufzuholen.

„Ich würde sagen, das war von mir eine sehr gute Vorstellung. Ich hab um jeden Punkt gekämpft von Anfang bis zum Ende. Leider war der Grund, warum ich verloren habe, der Aufschlag“, analysierte Rodionov, der auch im zweiten Einzel zum Einsatz gekommen wäre. Doch das letzte Match entfiel, denn Südkorea hatte vorzeitig die Entscheidung herbeigeführt.

Der Sieger dieses Tennis-Länderkampfs qualifizierte sich für die Gruppenphase des Finalturniers vom 14. bis 18. September. Österreich ist im Gegensatz zum Vorjahr hingegen nicht mit dabei, sondern kämpft nun am 16. und 17. September im Play-off gegen den Abstieg in die Weltgruppe I.

Melzers Premiere als Kapitän ging daneben

Ernüchternd endete der Bewerb damit auch für Jürgen Melzer. Für den Deutsch-Wagramer war es nach 38 Länderkämpfen als aktiver Spieler der erste als Kapitän gewesen. Großes Ziel war ein Sieg und das neuerliche Erreichen der attraktiven Gruppenphase. Nun geht es ins Play-off, der Gegner ist noch unbekannt. „Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Die Aufgabe hier hieß, zu gewinnen. Das Einzige, was ich mir jetzt wünsche, wäre ein Heimspiel“, so Melzer.