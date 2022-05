Tennis Rodionow folgt Ofner und Grabher in 2. Runde der Paris-Quali

AN APA / NÖN.at

Jurij Rodionov Foto: APA/BARBARA GINDL

D er Niederösterreicher Jurij Rodionov ist am Dienstag in die zweite Qualifikationsrunde der Tennis-French-Open eingezogen. Österreichs Nummer eins besiegte als Nummer 19 gesetzt den Deutschen Maximilian Marterer am Tag nach seinem 23. Geburtstag 4:6,6:3,7:5. Es war der erste Sieg Rodionovs gegen Marterer nach zwei Niederlagen auf niedrigerer Turnierebene. In der zweiten von drei zu überstehenden Runden geht es für den Rodionov gegen den Russen Pawel Kotow.