Tennis-Doppelturnier in Zistersdorf mit einigen Überraschungen

Bei der dritten Auflage des ITN-Doppelturniers in Zistersdorf waren 40 Spieler am Start. Bei den Damen, im Bewerb ITN-Punkte ab 6,0, wurden die Favoritinnen Elisabeth Bauch (aus Prottes) und Lisa Sagl (Dürnkrut) dieser Rolle gerecht und gewannen ohne Satzverlust - vor Isabell Fuhrmann und Cornelia Haberle-Widhalm aus Zistersdorf.

Bei den Herren gab es gleich zwei Bewerbe: In jenem ITN-Punkte ab 5,0 gab es eine faustdicke Überraschung, denn im Endspiel standen sich zwei ungesetzte Paarungen gegenüber: Christopher Gehrer (Gänserndorf) und Markus Reckendorfer (Dürnkrut) bestätigten ihr gute Leistung aus dem Semifinale und schlugen Mario Schweighofer/Gernot Krippel aus Zistersdorf.

2023 war überhaupt kein Jahr für Topgesetzte. Denn auch im Bewerb ab ITN-Punkte 2,0 mussten sich die Titelverteidiger Michael Trischack (Marchegg) und Stefan Loibl (Zistersdorf) mit einem Finaleinzug zufrieden geben. Denn Daniel Weiss und Alexander Kadnar (beide aus Marchegg) behielten wie in der Vorrunde in den den Gruppenspielen die Nerven und holten sich, für viele überraschend, in einem spannenden Matchtiebrack mit 10:6 den Turniersieg.

Tunierleiter Florian Haberle und Obmann Johannes Loibl zeigten sich über die tollen und spannenden Spiele bei der Siegerehrung mehr als begeistert. Eine Neuauflage 2024 ist bereits geplant, mit hoffentlich steigenden Teilnehmerzahlen.