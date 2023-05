Tennis-Top-Talent greift nach Verletzungspause wieder an

Am Samstag begann die neue Freiluft-Saison, auch für den TC Deutsch-Wagram, der mit den Herren in der Landesliga B – gemeinsam mit dem TC Zistersdorf – die stärkste Mannschaft im Bezirk stellt. Dabei war auch der 14-jährige Youngster Bastian Berenz im Einsatz. Endlich möchte man meinen, liegt doch ein hartes Halbjahr hinter dem Top-Talent.

Neben einem Bänderriss im Knöchel zog er sich eine Kapselverletzung im Finger zu, kein Wunder, dass Andreas Berenz, Vater und Leiter der Deutsch-Wagramer Tennisschule, meinte, „dass der Winter nicht optimal verlaufen ist“. Dennoch ist Berenz weiter die Nummer eins in Niederösterreich in der Altersklasse U14, Fünfter in der Österreich-Rangliste und steht im U18-Kader des NÖTV sowie Leistungskader des Sportlands Niederösterreich.

Dass die Formkurve nach oben zeigt, bewies er zum einen mit einem starken Auftritt bei den Unter-18- Meisterschaften und zum anderen mit einem Sieg bei einem internationalen Turnier in Wien. „Wir machen ihm aber jetzt keinen Leistungsdruck“, stellt Vater Andreas klar.

Neuer Tenniszweig in Deutsch-Wagram hilft

Dabei hilft der neue Tennis-Schwerpunkt des BG/BORG Deutsch-Wagram, im letzten Herbst von Direktor Andreas Breitegger ins Leben gerufen, wo Kids statt des regulären Turnunterrichts in der Tennisschule trainieren können. „Das macht uns auch das Leben im Hinblick auf Turniere leichter“, zeigt sich Berenz froh darüber.

Die nächsten Wochen werden wieder intensiv: Neben Einsätzen bei nationalen und internationalen Turnieren, wie etwa in der Slowakei, gibt es für den Rest der Saison zwei große Ziele: Zum einen soll es für das Nachwuchs-Ass in Richtung der Spielstärke ITN 2,0 gehen und zum anderen rücken schön langsam die Grand-Slams seiner Altersklasse in den Fokus.

Die einzige Voraussetzung ist, dass der Verletzungsteufel diesmal einen weiten Bogen um den Deutsch-Wagramer macht ...