Tennisschule mit Top-Start

Die größte Tennisschule der Region Marchfeld-Weinviertel „Tennisfreaks“ zeigte schon im Vorjahr mit einem vielversprechenden Projekt auf: nämlich der Tennisfreaks Kids Tour.

Bereits im Vorjahr wurde sie von den jungen Spielern mit Begeisterung angenommen. Doch der Start der Tour 2023 in der Tennishalle Sportzeit Stindl in Prottes übertraf alle Erwartungen, 70 Nennungen waren eingegangen. Auch die zweite Station in Auersthal verlief nach Wunsch.

Die Tennisfreaks Kids Tour ist eine Turnierserie für Kinder und Jugendliche jeder Spielstärke und jeden Alters, zwischen 5 und 17 Jahre. Sie soll sowohl tennisbegeisterten Kindern und Jugendlichen den Einstieg ins Turniertennis ermöglichen, als auch Hobbyspielern die Möglichkeit geben, Wettkämpfe gegeneinander zu bestreiten.

Doch nicht nur das Spielen von Turnieren soll im Vordergrund stehen, sondern auch das Trainieren miteinander. Die Serie umfasst daher nicht nur Turniere, sondern auch gemeinsame Trainings, in denen die Kinder und Jugendlichen miteinander spielen können und sich untereinander besser kennenlernen. Am Ende gibt es dann eine Rangliste samt Gesamtsieger.

Heuer wird die Tour noch erweitert mit einem Einsteiger Bewerb für Kindergarten- und Vorschulkinder, die in ihre erste Turnier-Saison starten. In diesem Bewerb gibt es kein Ranking, alle bekommen einen kleinen Preis. „Der Spaß soll im Vordergrund stehen“, betonen die Organisatoren. Alle Infos:

www.tennisfreaks.at