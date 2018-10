Aufatmen bei der Spielgemeinschaft Angern/Strasshof am Samstag: Mit einem klaren 8:3-Heimsieg über die TTSG Weinviertel aus Mistelbach, den großen Weinviertler Lokalrivalen, gab es den ersten Saisonsieg in der Landesliga.

Vater des Sieges war einmal mehr Qian Qianli. Mit drei Einzelsiegen und einem Erfolg im Doppel war der aktuelle Herren-Nationalteamtrainer, die ehemalige Nummer zwölf der Welt, wieder eine Klasse für sich. Es genügt übrigens ein Blick auf die Einzelrangliste: neun Spiele, neun Siege.

„Er ist für uns unersetzlich. Was mir an ihm so gefällt, ist, dass er nur bei uns spielt, weil ihm unser Projekt so gut gefällt“, ist auch sein Obmann Robert Molnar überglücklich. „Jetzt müssen auch unsere Youngsters mitziehen, dann, denke ich, können wir eine gute Rolle spielen.“