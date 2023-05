Tischtennis Heimsieg beim Doppelturnier des UTTC Gänserndorf

Obmann Christian Zernpfennig, Stefan Mitter, Anton Neubauer und Turnierleiter Christian Hauser. Foto: privat

V or Kurzem ging das siebente Freundschafts-Doppelturnier in Gänserndorf über die Bühne. 25 Mannschaften aus 11 Vereinen aus Wien und NÖ standen sich in spannenden Spielen gegenüber.