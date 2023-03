Vier Medaillen geholt

Werbung

Zweimal Gold, dreimal Silber, dreimal Bronze und in jedem Bewerb auf dem Podest – so lautet die starke Bilanz der NÖTTV-Nachwuchsasse bei den österreichischen U21-Meisterschaften in Baden. Tatkräftig mitgeholfen haben dabei die Nachwuchsasse aus Stockerau.

Die 17-jährige Molei Fang vom UTTC holte mit dem Team Niederösterreich Silber im Mannschaftsbewerb und danach mit Top-Talent Nina Skerbinz, die erst 13 Jahre alt ist, Gold im Damendoppel. Als Nummer zwei gesetzt, bewältigten Fang/Skerbinz den Weg ins Endspiel ohne Satzverlust. Dort warteten Julia Dür/Elina Fuchs. In einem wahren Finalkrimi erkämpften sich die Weinviertlerinnen auf zwei Punkte Unterschied im Entscheidungssatz die Goldmedaille. Im Einzel war für Fang im Halbfinale gegen die spätere Titelgewinnerin Anastasia Sterner Endstation – Bronze. Zum Drüberstreuen gab’s noch Silber im Mixed mit Julian Rzihauschek.