Sieg für Nina Skerbinz

Am letzten Wochenende war in den diversen Tischtennis-Meisterschaften eine Pause angesagt. Grund war die Austragung der jüngsten Station der WIN-Serie des ÖTTV.

Bei dieser Wettkampfserie werden alle Teilnehmer ihren Ranglistenpunkten entsprechend in Gruppen eingeteilt, in denen dann alle Spielerinnen und Spieler der jeweiligen Gruppen gegeneinander antreten. Das hat den Vorteil, dass die Teilnehmer möglichst viele knappe Spiele auf Augenhöhe austragen, was der Entwicklung der Talente natürlich guttut.

So auch beim Makrgrafneusiedler Top-Talent Nina Skerbinz, die ja für den TTV Tulln spielt. Der Damenbewerb wurde in Kuchl in Salzburg ausgetragen und aus Tulln waren Skerbinz und Lara Taborsky am Start. Wenig überraschend waren beide Talente in die erste und somit stärkste Gruppe eingeteilt.

Die 13-Jährige zeigte sowohl am Samstag, als auch am Sonntag eine überragende Leistung, die ihr den Sieg in der stärksten Gruppe einbrachte. Bis auf eine Schwächephase gegen Aolin Panholzer dominierte sie ihre Gegnerinnen deutlich. Im entscheidenden Spiel um den ersten Platz gegen ihre stärkste Konkurrentin Mariia Lytvyn behielt sie mit 3:1 die Oberhand.

„Nina hat durch die intensive Trainingsphase während der Winterpause ihr Grundlevel erneut erhöht und musste gar nicht ihr vollständiges Potenzial abrufen, um den Turniersieg zu holen. Eine bis auf ein Match souveräne Leistung“, kommentierte Trainer Clemens Gal.

Auch der Bruder mischte vorne mit

Der männliche Part der WIN-Serie wurde in Klagenfurt ausgetragen, wo Patrick Skerbinz wie seine Schwester in der ersten Gruppe antrat. Er schaffte es im Feld der Nachwuchselite immerhin auf den sechsten Platz. Bei den Herren waren Andreas Hammerschmid und Michael Kufmüller als Betreuer vor Ort.