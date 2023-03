Skerbinz bei Tulln: Nur kurzes Vergnügen in der Landesliga

Werbung

Eigentlich hätte es das nächste Highlight in der Karriere des Markgrafneusiedler Top-Talents Nina Skerbinz sein sollen, am Ende wurde es aber nur ein Kurzauftritt im Dress der ersten Herrenmannschaft des TTV Tulln. Was war passiert? Wir klären auf:

Die Tullner sind in der 1. Landesliga ungeschlagen und voll auf Kurs in Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga. Sonderlich anstrengen musste das Team aus der Rosenstadt aber nicht, viel Tischtennis gab es nämlich nicht zu sehen. Die Gastgeber aus Guntramsdorf traten nur mit zwei Spielern an: Christoph Lehner und der sichtlich kranke Thorsten Huber, der seine Spiele w.o. gab. Lehner hatte in seinen Begegnungen gegen Ninas Bruder Patrick Skerbinz und Martin Gasnarek keine Chance, und so ging das wohl kürzeste Duell der Landesliga-Geschichte mit 10:0 an Tulln. Besonders bitter: Eigentlich hätte es der erste Auftritt für Nina Skerbinz in der 1. Landesliga der Herren sein sollen, sonst spielt die 13-Jährige ja für die Tullner Frauen in der 1. Bundesliga der Damen.

Ihr Coach Andreas Hammerschmid wollte seinen Schützling so für die starken Auftritte der letzten Wochen und Monate belohnen. Durch das rasche w.o. ihres Gegners war der Spaß aber nach nur einem Punkte bereits wieder vorbei. „Einfach nur frustrierend“, war der verärgerte Kommentar von Hammerschmid danach.