UTTC Gänserndorf holt Silber beim Weinlandcup

Werbung

Spielerinnen und Spieler der Vereine von Lassee, Mistelbach, Asparn, Markgrafneusiedl, Union Gänserndorf und Gastgeber Wolkersdorf kämpften in 3er Gruppen um den Gruppensieg.

Obwohl die Gänserndorfer auf die klare Nummer 1 mit Roman Holecek verletzungsbedingt und Wojtek Gawlik krankheitsbedingt verzichten mussten, konnte trotzdem souverän der Gruppensieg gegen Asparn und Mistelbach erreicht werden.

Das Finale lautete also wie schon 2020 wieder Wolkersdorf gegen Gänserndorf.

Hier konnten die Ausfälle in den eigenen Reihen leider nicht mehr kompensiert werden und durch die Verstärkung der Wolkersdorfer mit Roland Böhm, einem erfahrenen Top-Spieler aus der Wiener Liga, wurde es leider unmöglich, den Sieg zu verteidigen.

4. Serie der Nachwuchsliga

Nachwuchshoffnung Anton Neubauer holte sich Sieg in Gruppe 6 Foto: UTTC Gänserndorf

Kürzlich fand in der Halle des UTTC Raiffeisenbank Gänserndorf die 4. Serie der Nachwuchsliga statt. 68 Spielerinnen und Spieler in den Altersklassen U11, U13, U15, U17, U19 und U21 spielten in 10 Gruppen jeder gegen jeden um die Platzierungen. Die zahlreichen Zuschauer, Betreuer, Eltern, Großeltern und interessierten Besucher konnten spannende und packende Wettkämpfe mitverfolgen.

Die Siegerehrung mit der Übergabe der Urkunden und Pokale erfolgte durch den Oberschiedsrichter des NÖTTV, Ludwig (Luigi) Litzinger. Für den UTTC Raiffeisenbank Gänserndorf konnte Anton Neubauer als Gewinner der Gruppe 6 den Sieg holen.