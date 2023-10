Volle Tischtennis-Halle in Zistersdorf bei Heimpremiere

Die SG Raika Grenzland (Anm.: Drösing und Zistersdorf ) ver-anstaltete in der NMS Halle in Zistersdorf eine große Heimspiel-Saisoneröffnungsveranstaltung, wo den zahlreich erschienenen Zusehern gleich drei spannende Meisterschaftsmatches an einem Tag geboten wurden. Aber der Reihe nach:

Den Anfang machte das Team von SG Raika Grenzland IV gegen die Gäste von Angern in der 2. Klasse. Die Zistersdorfer Nachwuchshoffnungen rund um die österreichische U11-Nachwuchsmeisterin Paula Schultschik, Sandra Daubeck und Daniel Fellinger ließen den Tischtennis-Routiniers aus Angern keine Chance und gewannen klar mit 7:0. Im Anschluss folgten die Begegnungen von SG Raika Grenzland III in der Unterliga gegen eine Stockerauer Mannschaft, die mit dem international bekannten österreichischen und polnischen Ex-Nationalteamspieler sowie Paralympics-Weltmeister Stanislaw Fraczyk antraten.

Stella Schultschik, Stefan Daubeck und Stefan Prohaska schlugen sich hervorragend und konnten nach harter Gegenwehr mit 6:4 einen vollen Heimerfolg erzielen. Erwähnenswert hierbei ist auch, dass Stella Schultschik gegen den ehemaligen Spitzenspieler Fraczyk einen sensationellen Satzgewinn feiern durfte.

Die SG Raika Grenzland I feierte als Höhepunkt ihre Heimspielpremiere in der 2. Landesliga gegen die landesligaerprobte Mannschaft von SG Urltal 2. Für die Heimischen spielten Georg Kern jr., Helmut Weiser und Ersatzmann Franz Reitermayer, der diesmal für den verhinderten Spieler Lukas Kostolani an die Platte ging. Nach einigen knappen Matches musste man sich aber knapp 2:6 geschlagen geben.

Nachwuchsoffensive trägt die ersten Früchte

Dennoch resümierte Obmann Reitermayer zufrieden: „Diese Veranstaltung bot eine sehr gute Gelegenheit, sich bei allen langjährigen Unterstützern persönlich zu bedanken und zu zeigen, dass die vor einigen Jahren gestartete Nachwuchsoffensive gefruchtet hat und jetzt die ersten Früchte der harten und nachhaltigen Aufbauarbeit geerntet werden können.“

Stichwort Nachwuchs: Da gab es auch gute Nachrichten für Paula Schubtschik, die sich seit kurzem auch über die Einberufung in den österreichischen Tischtennis-Nachwuchskader freuen, was bedeutet, dass sie diese Saison auch einige internationale Turniereinsätz