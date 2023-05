Zistersdorfer Tischtennistalent räumte ab

Sie zählt zu den größten Nachwuchstalenten an der Platte und zeigte dies auch bei den österreichischen Unter-11 Meisterschaften in Freistadt – die Rede ist von der Zistersdorferin Paula Schultschik. Zweimal Gold und einmal Bronze lautete die fast schon sensationelle Ausbeute in Oberösterreich.

Schultschik erwischte mit ihrem NÖ Teampartner Louis Fegerl, Sohn von TT-Legende Stefan Fegerl, einen Traumstart und holte mit Platz ein im Teambewerb ersten Meistertitel. Im Finale konnte Oberösterreich II klar mit 2:0 besiegt werden und im gesamten Teambewerb blieben beide Youngsters ungeschlagen.

Entscheidung fiel erst im fünften Satz

Bei den Einzelbewerben U11 weiblich spielte Schultschik ebenfalls groß auf und zeigte im Finale gegen ihre Finalgegnerin Lara-Sophie Hermann starke Nerven. Das Finale entwickelte sich zu einem spannenden Match und musste im Entscheidungssatz entschieden werden. In diesem zeigt die Weinviertlerin ihr ganzes Können, ließ ihrer Gegnerin keine Chance und krönte sich erstmals zur österreichischen Meisterin. Am darauffolgenden Tag erreichte die Zistersdorferin nicht nur als eine der jüngsten Spielerinnen im U13-Einzelbewerb den beachtlichen fünften Platz, sondern holte auch mit ihrer Doppelpartnerin Hermann sensationell die Bronzemedaille im Doppel U13.

Mit dreimal Edelmetall war Schultschik neben Fegerl, der sechs Medaillen abräumte, die mit Abstand erfolgreichste blau-gelbe Spielerin. Das freute auch Franz Reitermayer, Obmann ihres Stammvereins Union Raika Zistersdorf: „In unserer Geschichte sind es die ersten österreichischen Nachwuchsmeistertitel und zeigen, dass in Zistersdorf nachhaltig gut und erfolgreich im Nachwuchsbereich gearbeitet wird.“

Nationalteamtrainer kam auch zum Gratulieren

Am Freitagabend wurde Schultschik dann noch von ihrem Verein überrascht: Im Rahmen des wöchentlich stattfindenden Jugendregionaltrainings in Zistersdorf gratulierten neben den Sponsorenvertretern, Vereinskollegen sowie der ehemalige, dreifache österreichische Seniorenmeister Walter Löffler sowie Tischtennis-Herrennationaltrainer Chen Weixing.