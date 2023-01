Zwei Geschwister aus Markgrafneusiedl für ein Halleluja

Werbung

Die beiden Markgrafneusiedler Geschwister Patrick (14 Jahre alt) und Nina Skerbinz (13) waren im Herbst wieder erfolgreich im Dress ihres TTV Tulln unterwegs – und unterstrichen, weshalb sie zu den größten Talenten Niederösterreichs gehören. Wir haben den Überblick:

Meisterschaft

Nina spielt mit Tulln im Unteren Play-off der 1. Bundesliga eine herausragende Saison, sie konnte alle Spiele gewinnen und steht als Herbstmeister auf einem direkten Aufstiegsplatz in das Obere Play-off – mit Skerbinz als Vierte der Einzelrangliste. Patrick wiederum steht mit den 1.-Landesliga herren ungeschlagen an der Tabellenspitze, in der Einzelrangliste ist er Siebenter.

Nationale Turniere

Bei den österreichischen Top Ten der Altersklasse Unter-17 zeigten Nina und Patrick Skerbinz groß auf und konnten sich den zweiten bzw. dritten Platz erspielen, wobei beide noch einige Jahre in dieser Altersklasse antreten können. Bei der prestigeträchtigen WIN-Turnierserie stiegen beide in die Gruppe I auf.

Internationale Einsätze

Patrick erreichte beim Satellite-Turnier im slowakischen Sene als Highlight den sehr guten dritten Platz. Beide konnten bei vielen Turnieren in Europa ihre spielerische Entwicklung zeigen, aber die starke asiatische Konkurrenz ist nach den Corona-Jahren wieder verstärkt unterwegs, daher ist ein Podestplatz nur sehr schwer zu erreichen.

Bilanz

„Ein intensiver, aber erfolgreicher Herbst“, freute sich Nina Skerbinz. Auch Bruder Patrick resümierte positiv: „Ich bin mit der Herbst saison sehr zufrieden, obwohl ich im November wegen einer Virus Infektion fast drei Wochen pausieren musste.“