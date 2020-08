Mitte Juli sorgten der Obersulzer Christoph Krenn und sein Partner David Alten wieder für Aufsehen. Beim zweiten Turnier nach dem Re-Start der World Padel Tour in der Madrid Arena konnten sie zwei spanische Profis besiegen, ehe sie in Runde zwei der Qualifikation gegen ein gesetztes Paar knapp mit 4:6 und 3:6 unterlagen.

„Das war eine komplett neue Erfahrung“, berichtet der Obersulzer. Ein negativer Corona- Test war erforderlich, um am Turnier teilzunehmen. Vor Ort wurde mehrmals am Tag Fieber gemessen. Das Turnier fand in der riesigen Madrid Arena und ohne Zuseher statt. Zusätzlich waren am Boden überall Markierungen angebracht, damit man nicht zu knapp an anderen Personen vorbeigehen konnte. Sportlich gesehen muss der Auftritt mit dem Sieg in der ersten Runde aber als großer Erfolg gewertet werden.

In Spanien hat die Sportart Padel einen ähnlichen Stellenwert wie Tennis, zählt man doch annähernd gleich viele Aktive.

Seit dem Saison ende im Oktober 2019 hatten Krenn/Alten bisher nur ein Wettbewerbsmatch in Spanien, und das war Anfang März 2020. Trainingspartner auf dem Niveau von Krenn/Alten sind in Österreich Mangelware, dennoch ist auch die Entwicklung von Padel in Österreich positiv. Regelmäßig finden Ranglistenturniere statt, diese umfasst schon 880 aktive Spieler.

Erstmals wurde Anfang August die Padel-Bundesliga von der Austrian Padel Union durchgeführt. Insgesamt waren 22 Teams in der 1. Bundesliga Herren und Damen sowie 2. Bundesliga Herren am Start. Bei den Herren gab es einen verdienten Heimsieg des Vereins Sportunion Padel und Beach sport Wien.

Dem Verein stehen mittlerweile acht Padel-Courts im Wiener Prater zur Verfügung. „Pro Begegnung wurden drei Doppel gespielt, somit endete ein Spiel zwischen zwei Mannschaften 2:1 oder 3:0“, erklärte Krenn den Modus. Erst am Finaltag trat er gemeinsam mit seinem Standard-Partner David Alten an. Den Niveauunterschied und die Erfahrung, welche die beiden in Spanien sammeln, spiegelten auch die Ergebnisse gegen die besten Vorarlberger und Steirer wider: Beide Matches wurden mit 6:0 und 6:1 gewonnen.

Was die Zukunft auf interna tionalen Turnieren angeht, dahinter steht momentan noch ein großes Fragezeichen. Denn da die Coronazahlen wieder steigen, ist es sehr ungewiss, wie es für Krenn/Alten außerhalb von Österreich weitergeht. „Was schade ist, da wir momentan in absoluter Topform sind“, seufzt Krenn.