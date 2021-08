Einen großen Meilenstein für die neue Trendsportart Padel (Erklärung siehe Infobox) im Weinviertel hat der Tennisclub Dürnkrut gesetzt. Das junge Vorstandsteam rund um Obmann Michael Bauch war schon mehrmals bei Padel-Hobby-Events in Wien am Start. Die Begeisterung für die weltweit am schnellsten wachsende Sportart war so groß, dass allen ziemlich schnell klar war: Der TC Dürnkrut braucht Padel-Courts. Mit Ende Juli wurde dieses Vorhaben umgesetzt, jetzt stehen die zwei modernen Padel-Courts der Firma Padelcourts.biz allen – egal, ob Mitglied oder nicht – zur Verfügung.

Bauch: „Aus Spaß wurde ganz schnell Ernst“

„Vor einem Jahr waren wir öfters in Wien im Prater bei den Padel-Courts, auch weil meine Freundin (Anm.: Elisabeth Seehofer) eine Top-Spielerin ist. Da haben wir im Spaß gemeint, solch eine Anlage brauchen wir auch bei uns in Dürnkrut“, erklärt Bauch. „Dann haben wir uns im Vorstand einmal zusammengesetzt und aus Spaß wurde ganz schnell Ernst (lacht).“

Schnell kam dann aber auch die Frage nach der Finanzierung auf. Am Ende wurden die Kosten von knapp 120.000 Euro für die beiden neuen Plätze gestemmt, weil man neben Eigenmitteln auch von Sponsoren und der Gemeinde unterstützt wurde sowie einen Kredit aufnahm. „Wir hoffen schon, dass sich jetzt Leute aus dem ganzen Weinviertel dafür interessieren. Damit haben wir jetzt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal“, hofft Bauch auf regen Andrang.

Österreichs Nummer eins bei der Eröffnung

Die offizielle Eröffnung, wo auch Österreichs Nummer eins, das Team Christoph Krenn/David Alten, eine Exhibition spielen wird, findet am 21. August ab 10 Uhr statt. Zuschauer und Besucher sind herzlich willkommen, ein 3G-Nachweis ist Pflicht.

Stichwort Krenn: Das Obersulzer Padel-Aushängeschild war zwar mit Partner Alten aufgrund von Corona seltener auf der World Padel Tour (weltweite Profitour) zu sehen, im Juli griffen die beiden aber wieder international zum Schläger. Denn am letzten Wochenende des Monats war das Duo beim „FIP RISE Turnier“ im niederländischen Hoorn am Start, das mit einem Preisgeld von 5.000 Euro dotiert war. Diese FIP-Turniere sind vergleichbar mit der Challenger-Ebene im Tennis. Nach einem klaren Auftaktsieg mit 6:0 und 6:1 gegen holländische Spitzenspieler traf das beste österreichische Paar bereits in Runde zwei auf zwei Top-80-Spieler der Welt aus Spanien, wo es mit 4:6 und 3:6 knapp das Nachsehen hatte.

„Wir wurden wieder einmal bestätigt, dass wir in Europa fast nur gegen spanische Teams dasNachsehen haben. Der Grund dafür ist, dass die Sportart Padel in Spanien schon seit vielen Jahren beliebter als Tennis ist, die großen Turniere live im TV übertragen werden und es die Profitour schon seit fast 20 Jahren gibt“, erklärt Krenn. Er freut sich aber schon auf die Premiere von Padel im heimatlichen Weinviertel: „Ich glaube, dass diese neue Anlage in Dürnkrut unserem Sport einen ordentlichen Boost geben kann und hoffe, dass viele Leute zum Ausprobieren und Schnuppern kommen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, Padel macht süchtig (lacht).“

Noch einmal zurück zu den Plätzen in Dürnkrut: Alle Infos zur Platzbuchung und auch zur Verfügbarkeit der beiden Courts finden Sie unter folgendem Link im Internet:

www.duernkrut.tennis platz.info