Breitenseer wird burgenländischer Triathlon-Landesmeister

Im Burgenland ging es für Lukacs über die olympische Distanz. Dabei waren 1,5 km Schwimmen im Neufelder See, eine Radrunde über 40 km durch das Umland von Neufeld und abschließend ein Lauf über 10,5 km in zwei Runden um den See zurückzulegen.

Im Schwimmen lief es - wie zuletzt öfters - ausgezeichnet für den Marchfelder, der als Fünfter aus dem Wasser stieg. Auch beim Rad fahren ging es ihm sehr gut und er konnte mit der fünftschnellsten Radzeit in 1:03:11 Stunden seine Position halten. Beim abschließenden Lauf musste der Breitenseer dann aber die Zähne zusammenbeißen.

Das Laufen ist aktuell die Achillesferse

„Das Laufen ist heuer sicherlich meine schwächste Disziplin, wenngleich die Zeiten im Training aber eigentlich gut aussehen“, erklärte Lukacs. Beim Lauf musste er noch eine Position abgeben und wurde Gesamtsechster sowie Zweiter seiner Altersklasse. Angenehmer Nebeneffekt: Nachdem Lukacs für den Burgenländischen Verein UTTB startet und im Rahmen dieses Bewerbs auch die burgenländischen Landesmeisterschaften über die olympische Distanz ausgetragen wurden, holte er dort Platz eins.

„Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, allerdings muss das Laufen bis zur anstehenden Polizei-Bundesmeisterschaft Anfang Juli und der 70.3 WM Ende August schon noch besser werden“, lautete das abschließende Resümee.