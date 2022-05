Für Markus Lukacs heißt das Ziel Hawaii

Werbung

Von Breitensee im Marchfeld bis Kona nach Hawaii ist es ein langer Weg, über 12.000 Kilometer Luftlinie. Den ersten Schritt dorthin machte Top- Triathlet Markus Lukacs bei der traditionsreichen Veranstaltung in Ober-Grafendorf, die heuer bereits zum 36. Mal ausgetragen wurde.

Nach einer längeren Wettkampfpause und gleich zwei Trainingsausfällen aufgrund von Corona und einer anderen Krankheit im Winter sollte es für den 36-Jährigen ein erster Gradmesser sein, „da ich nicht wusste, wo ich stehe und wie es um meine Form bestellt ist“, wie Lukacs der NÖN verriet.

Nichtsdestotrotz konnte der Polizist mit soliden Leistungen in allen drei Disziplinen den siebenten Gesamtrang von über 200 Startern erringen und seine Altersklasse gewinnen.

Somit kann Lukacs ein positives Fazit ziehen nach seiner ersten Formüberprüfung auf dem Weg zum Ironman Klagenfurt am 3. Juli, der sein Hauptbewerb 2022 sein wird. Dort ist auch heuer wieder eine Zeit unter neun Stunden und eine Platzierung unter den ersten drei in der Altersklasse bzw. ein Slot für die WM auf Hawaii das Ziel. Bis dahin folgen noch vier Wochen hartes Training mit 25 (!) Trainingsstunden pro Woche – inklusive einem zweiwöchigen Trainingslager mit dem Polizeikader in Bad Radkersburg.