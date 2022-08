Herbert Pfundner EM-Fünfter mit fast 80 Jahren

Werbung

Die European Championships sind eine Sportveranstaltung, die seit 2018 alle vier Jahre die bereits bestehenden kontinentalen Europameisterschaften bestimmter Sportarten – heuer neun an der Zahl – zusammenbringt, so auch beim Triathlon. Und dort sorgte ein 79-jähriger Hohenauer für Aufsehen: Herbert Pfundner.

Im Rahmen dieses Events in München fanden auch die Europameisterschaften über die Triathlon-Sprint distanz aller Altersklassen im Amateurbereich statt. An die 1.000 Athleten aus ganz Europa kämpften um die Medaillen in ihren Altersklassen, Pfundner ging dabei als einziger Österreicher in der Altersklasse M80 an den Start – und bewies Kampfgeist. Denn nach 750 Metern im Schwimmen stieg er als Letzter von elf Athleten aus dem Wasser, auch weil er noch mit den Nachwirkungen einer Corona-Erkrankung zu kämpfen und deswegen Probleme mit dem Atmen hatte.

Seine Frau überredete Pfunder zur Teilnahme

„Das war ein Grund, warum ich Vorfeld schon überlegt habe, die Teilnahme hier in München abzusagen“, so Pfundner ehrlich. „Aber dann hat mich vor allem meine Frau überredet, doch teilzunehmen, und recht hat sie gehabt.“ Denn schon beim 20-Kilometer-Radfahren holte der Hohenauer Platz um Platz auf, spätestens bei seiner Spezialdisziplin, dem Laufen, zeigte er dann sein Können. – und das, obwohl die Laufstrecke im Olympiapark sehr hügelig und schwer war.

Am Ende überquerte er nach fünf Kilometern in 2:00:57 Stunden noch als Fünfter die Ziellinie, umgeben von der einmaligen Atmosphäre rund um das Olympiastadion – und war hoch zufrieden: „Wenn man mir das noch vor ein paar Wochen gesagt hätte, dann hätte ich mir das nicht vorstellen können. Aber das passt schon so und die ersten Drei wären für mich auch ohne Corona wohl nicht zu biegen gewesen“, analysierte Pfundner. Um seine Leistung einzuordnen: Sieger Barry Johnson aus Großbritannien kam in 1:47:38 ins Ziel, auf das Podium fehlten dem Weinviertler knapp zehn Minuten.

Der Senior des Tri Team Neudorf hat aber kaum, dass er das Ziel erreichte, schon die nächste Herausforderung vor Augen. Durch seine Top-fünf-Platzierung löste er bereits das Ticket für die nächste EM in Hamburg im Sommer 2023. „Da will ich, sofern ich gesund bleibe, unbedingt hin. Vielleicht klappt’s ja dann mit dem Sprung aufs Stockerl.“