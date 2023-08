Hohenauer Triathlet mit 80 Jahren bei der WM am Start

Er gehört noch lange nicht zum alten Eisen! Die Rede ist von Herbert Pfundner aus Hohenau. Der (!) 80-jährige Ausdauersportler unterstrich das einmal mehr bei den Triathlon-Weltmeisterschaften in Hamburg diesen Sommer.

Als einziger Österreich löste er in der Mastersklasse M80 das Ticket für diese Titelkämpfe und war dann über die Sprintdistanz, sprich 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer auf dem Rad und 5 km Laufen am Start. Das erste Highlight für Pfundner gab es noch vor dem Start, als ältestes Teammitglied durfte er Österreichs Fahnenträger sein.

Die Reeperbahn war kein Vergnügen

Aber zurück zum Wettkampf: Die Bedingungen waren ideal, das Wasser hatte 21,5 Grad, außen war es noch um ein halbes Grad wärmer. Nach einer soliden Schwimmleistung musste der Hohenauer Nach dem Wasserausstieg 720 m zum Rad laufen und weitere 250 m. bis endlich man auf das Rad steigen durfte. Die einzige Steigung ging in St. Pauli hinauf zur Reeperbahn. Auch das Laufen stellte außer den Wind keine höheren Anforderungen. So kam der Weinviertler problemos ins Ziel, belegte den neunten Platz von knapp 20 Startern in seiner Altersklasse.

„Damit war ich schon zufrieden, ich wollte unter die Top Ten und das ist mir gelungen. Die Amerikaner, Kanadier, Franzosen, Deutschen und Briten waren aber nicht zu schlagen, die waren einfach zu stark“, resümierte Pfundner.

Lange pausieren tat er danach nicht, nur 14 Tage später ging er im kärntnerischen Ferlach bei einem Aquathlon an den Start. Dabei wird ein Kilometer geschwommen und fünf weitere gelaufen. Und obwohl Pfundner, selbstkritisch wie er ist, gerade im Wasser noch nicht dort ist, wo er sportlich gerne sein will, gewann er seine Klasse M80 und krönte sich zum österreichischen Aquathlon-Meister.