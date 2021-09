Für den Breitenseer Markus Lukacs ging in Cervi in der italienischen Provinz Emilia-Romagna mit dem Ironman Italy der absolute Saisonhöhepunkt über die Bühne. Der Bewerb wurde als reines Age-Group-Rennen ausgetragen, das heißt, es waren keine Profiathleten am Start.

Bei sonnigem Wetter und knapp 25 Grad kam der Weinviertler über die 3,8 Kilometer Schwimmen gut in den Rhythmus und konnte seine angepeilte Zeit von unter einer Stunde mit 59:35 Minuten knapp, aber doch erreichen. Nach dem Wechsel ging es auf die 180 km lange Radstrecke, welche über zwei Runden zunächst über eine Schnellstraße und zum Abschluss jeder Runde mit einem kleinen Anstieg in die Ortschaft Bertinoro führte.

„Da es auf der Strecke sehr gut mit der Geschwindigkeit passte, musste ich gar nicht an meine angepeilte Wattleistung gehen, um die angestrebte Zeit von etwa 4:50 Stunden zu erreichen“, berichtete der 35-Jährige und konnte schließlich in 4:45:07 mit einem km/h-Schnitt von 37,88 abschließen. „Bis dahin lief es hervorragend, und aus Übermut und Dummheit machte ich dann am Anfang des Laufs den Fehler, der mich um eine noch bessere Platzierung gebracht hat.“

„Wäre ich bis zum Halbmarathon geduldig gewesen, dann hätte es besser ausgesehen.“

Markus Lukacs über seinen Anfängerfehler beim Laufen

Eben weil er am Rad Körner sparen konnte, ging er den abschließenden Marathon viel zu schnell an und lief die erste der vier Runden mit einem Kilometer-Schnitt von 4:00 Minuten, was einen Marathon in 2:48 Stunden bedeuten hätte. Bereits zur Mitte der zweiten und spätestens in der dritten Laufrunde holte Lukacs dieser Fehler doppelt und dreifach ein: Der Breitenseer hatte massive Krämpfe, die ihn über gut 20 km plagten und immer wieder zum Stehenbleiben zwangen.

Schließlich finishte Lukacs den Marathon in 3:19, beim Halbmarathon hatte er noch eine Durchgangszeit von 1:31. „Zufrieden bin ich mit der Gesamtleistung eigentlich nicht, da sicherlich mehr drinnen gewesen wäre. Denn wäre ich bis zum Halbmarathon geduldig gewesen, dann hätte es besser ausgesehen“, ärgerte sich das Bezirks-Ass.

So wurde es in 9:11:42 Stunden schließlich der achte Platz in seiner Altersklasse und Gesamt der 22. Platz von rund 1.500 Startern. „Zumindest wurde ich bester Österreicher, man soll ja immer das Positive aus einem Rennen mitnehmen“, verlor er aber seinen Humor nicht.