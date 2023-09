Keine Verschnaufpause für Triathlet Lukacs

Nach der Halbdistanz WM im finnischen Lahti stieg Lukacs unter der Woche wieder ins Training ein. „Zu dem Zeitpunkt waren die Beine noch sehr schwer und ich hoffte, dass sich alles bis zum Wettkampftag am Sonntag regenerieren wird“, berichtete er und nahm am Podersdorf-Wochenende am Kurzdistanz-Bewerb von 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen teil.

Das Schwimmen wurde im Ressort der St. Martins Therme in Frauenkirchen durchgeführt. Aufgrund der zu hohen Wassertemperatur waren Neoprenanzüge verboten. Nach knapp 24 Minuten stieg Lukacs an zwölfter Position liegend aus dem Wasser. „Bis auf den späteren Sieger, der das Rennen von Beginn an einsam an der Spitze anführte, waren die Abstände doch sehr gering“, resümierte er.

Beim Radfahren lief es dann so, wie es sich der Marchfelder immerwünscht. Konstant an die 300 Watt hatte er die zweitschnellste Radzeit des gesamten Feldes (Anm.: 360 Starter) und konnte sich in 1:02 Stunden deshalb auf Rang zwei vorarbeiten. Der abschließende Lauf führte über zwei Runden, eine Wendestrecke, in Podersdorf entlang der Seepromenade. Zwar verlor Lukacs hier noch eine Position, wurde aber letztlich mit einer Laufzeit von 39:36 Minuten in einer Gesamtzeit von 2:08:48 Stunden Gesamtdritter und Sieger seiner Altersklasse.

„Das Ergebnis stimmt mich sehr zufrieden. Nächste Woche steht noch der Vienna Triathlon über dieselbe Distanz an. danach sind mal vier Wochen Pause bis Mitte Oktober, ehe die Saison mit dem Ironman 70.3 Porec in Kroatien endet“, verriet Lukacs.