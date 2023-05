Lukacs glückte Triathlon-Saisonstart

Ende Mai war es nach der Absage des diesjährigen Obergrafendorf Triathlon für Lukacs endlich so weit: In der Slowakei, genauer gesagt bei der Challenge Samorin, fiel der Startschuss für seine Saison. Es galt einen Triathlon über die Mitteldistanz, sprich 1,9 Kilometer Schwimmen, 88 km Radfahren und 21,1 km Laufen, zu absolvieren.

Nachdem der Veranstalter Ironman die Weltmeisterschaften der Damen und Herren bis zum Jahr 2026 an verschiedenen Orten austrägt und daher auch Lukacs auf Hawaii erst im Jahr 2024 starten wird, nutzt er dieses „Übergangsjahr" und wird heuer keine Langdistanz machen. Sein Fokus gilt der Ironman 70.3 WM Ende August in Lahti. Und dafür brachte er sich in unserem östlichen Nachbarland erstmals in Form.

Das Schwimmen war nichts für „Warmduscher“

Der Startschuss in Samorin fiel um 10 Uhr und das Schwimmen wurde in einem Kanal ausgetragen, der von Donauwasser gespeist wird. Dementsprechend hatte die Wassertemperatur auch frische 14 Grad. „Ich konnte von Beginn an ein gutes Tempo anschlagen und fühlte mich richtig gut im Wasser“, berichtete Lukacs. So sah dann auch seine Schwimmleistung aus, denn kurz vor dem Schwimmausstieg war auf einmal niemand mehr da und der Marchfelder stieg als Gesamtzweiter aus dem Wasser. Schneller war nur ein ehemaliger Profi aus Luxemburg, der letztlich auch das Rennen überlegen gewann.

Die Radstrecke führte von Samorin 30 km nach Gabcikovo, dort über die Donau, am anderen Donauufer noch zirka 15 km zurück stromaufwärts bis zur Wende und dasselbe retour. Mit einer Radzeit von 2:11:08 war Lukacs zufrieden, aber angesichts der zu dem Zeitpunkt schon hohen Temperaturen nahm er ab Kilometer 60 etwas Tempo heraus, da ja noch ein Halbmarathon zu laufen war.

Hitze machte allen Athleten zu schaffen

Die abschließenden 21,1 km waren ausschließlich am Veranstaltungsgelände, der X-Bionic Sphere, zu laufen und führten in fünf Runden teilweise über Rasen und Sand und waren mit sehr vielen U-Turns und Kurven gespickt. „Nachdem bis dato keine heißen Tage waren, dachte ich schon vor dem Rennen, dass das Laufen sicherlich hart werden würde, was es auch war. Deshalb musste ich mein Tempo bewusst wählen“, erklärte Lukacs seine Taktik. Und diese ging auf: Mit einer Laufzeit von 1:32 Stunden und einer Gesamtzeit von 4:18:10 schaffte er es auf den zweiten Platz in seiner Altersklasse und wurde Gesamt-Fünfter.

„Für mich war der Bewerb ein gelungener Einstieg in die Saison, weil man ja nach dem Winter ohne Bewerbe nie sicher ist, wo man im Vergleich zu den anderen steht und wie gut man in die Saison gekommen ist“, resümierte der Breitenseer.