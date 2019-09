Am Wochenende ging der 32. Austria Triathlon 2019 in Podersdorf über die Bühne. Insgesamt 2.000 Athleten aus 29 Nationen waren am Neusiedler See am Start, darunter Markus Lukacs aus Gänserndorf, der heuer unbedingt noch einmal einen Langdistanz-Triathlon in Angriff nehmen wollte.

„Die Vorzeichen waren nicht optimal, weil ich mit Hitze immer meine Probleme habe“, meinte der 33-Jährige. Bei über 34 Grad im prallen Sonnenschein wuchs er diesmal aber über sich hinaus.

Nach gutem Schwimmen und Radfahren wurde das Laufen „zu einer Grenzerfahrung“, wie Lukacs berichtete. Der Lauf führte u.a. vom Ortsinneren von Podersdorf nach Illmitz in den Ortsteil „Hölle“, der seinem Namen tatsächlich gerecht wurde. Doch finishte er schließlich mit einer Gesamtzeit von 9:24,45 Stunden auf Gesamtrang sieben.

Lukacs: „Der Wettkampf war tatsächlich das Härteste, das ich je gemacht habe. Viele Athleten haben im Ziel Infusionen von den Ärzten gebraucht.“