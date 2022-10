Nach schwerem Unfall WM-Ticket gelöst

Werbung

Er war DER Pechvogel des Bezirks im Sommer: Markus Lukacs aus Breitensee. Der Top-Triathlet wollte heuer eigentlich beim Ironman in Hawaii aufzeigen, doch ein Unfall mit einem Auto im Juli, bei dem er sich schwer an der Schulter verletzte, ließ alle Träume platzen.

Keine drei Monate später meldete sich der 35-Jährige in Kroatien aber mit einem Paukenschlag zurück, und das kam so: Nach der Schulter-OP im Juli konnte Lukacs fünf Wochen nichts machen: „Ich musste mitansehen, wie meine Form allmählich schwand.“

Danach begann der Weinviertler wieder mit lockerem Laufen und Radfahren. Schneller als erwartet wurde auch die Schulter besser, und als Lukacs vor gut drei Wochen mit dem Schwimmen beginnen konnte, entschloss er sich kurzfristig, anstatt der verschobenen Hawaii-Reise beim Ironman 70.3 in Porec über die Mitteldistanz zu starten. Aufgrund seiner Trainingsergebnisse wusste er, dass Schwimmen und Radfahren wohl ganz gut funktionieren, das Laufen aber problematisch werden würde, weil hinten raus einfach Standfestigkeit und Geschwindigkeit fehlten. „Doch es lief besser als erwartet“, strahlte Lukacs im Ziel.

Erst beim Laufen wurde es für Lukacs hart

Schon beim Schwimmen über 1,9 Kilometer gab es im Vergleich zu früher keinen Zeitverlust, und auch am Rad über 90 Kilometer präsentierte sich der Breitenseer stark, war Führender in seiner Altersklasse. Beim Laufen wurde es zwar hart und er büßte ein paar Plätze ein, dennoch finishte er den Halbmarathon in 1:31 Stunden. Das bedeutete in der Endabrechnung 4:28 Stunden, Platz 22 in der Gesamtwertung und Platz drei in seiner Altersklasse – bei über 800 (!) Startern.

„Ich bin mit dieser Leistung angesichts der Vorgeschichte und des Trainingsausfalls überaus zufrieden. Noch vor einem Monat hätte ich nicht gedacht, heuer überhaupt noch einen Bewerb machen zu können“, frohlockte Lukacs, dessen Leistung noch zu einem Bonus führte: Der dritte Rang in der Altersklasse war gleichbedeutend mit der Qualifikation für die 70.3-Weltmeisterschaft 2023 in Lahti in Finnland. Und Hawaii wartet ja auch noch im nächsten Jahr ...