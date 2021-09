Nach der Corona-bedingten Absage im letzten Jahr fand vor Kurzem „The Championship“ statt, die Weltmeisterschaft der Challenge-Family-Veranstaltungsserie im slowakischen Šamorín nahe der österreichischen Grenze. Mittendrin statt nur dabei: der Breitenseer Markus Lukacs.

Was ist das überhaupt für ein Wettkampf? Challenge Family ist eine weltweite Triathlon-Wettkampfserie über die Lang- und Halbdistanz unter Lizenz der Challenge Family GmbH mit Sitz im niederländischen Almere. Die Serie umfasst Rennen an 31 Standorten, unter anderem auch den legendären Triathlon im deutschen Roth, und ist aufgrund der guten Preisgelder beliebt bei den besten Triathleten der Welt – darunter der deutsche Superstar Jan Frodeno oder die Schweizer Olympiasiegerin Nicola Spirig.

Bereits im letzten Jahr qualifiziert

Nachdem sich Lukacs bereits im letzten Jahr dafür qualifiziert hatte, der Startplatz aber auf das heurige Jahr verschoben worden war, nahm der 35-Jährige dieses Rennen als Generalprobe für seinen heurigen Hauptwettkampf, den Ironman Emilia Romagna im italienischen Cervia in drei Wochen. „Ich ging mit hohen Erwartungen ins Rennen, nachdem ich noch nie so viel und umfangreich trainiert habe wie in diesem Jahr“, brannte Lukacs schon auf den Start. So waren die letzten drei Wochen im Schnitt 25 Trainingsstunden auf der Uhr.

Bei recht kühlen Temperaturen und starkem Wind wurden zunächst 1,9 Kilometer in der Donau geschwommen. Dabei wurde zuerst die halbe Strecke entgegen der Strömung zurückgelegt und dann nach der Wende wieder zurück zum Ausstiegspunkt geschwommen. „Obwohl ich mich gut fühlte, muss ich sagen, dass mir noch nie so kalt war wie bei diesem Schwimmen“, fröstelt es Lukacs heute noch. So brauchte er beim anschließenden Radfahren einige Kilometer, um wieder auf Temperatur zu kommen. Trotz der Kälte hatte er im Wasser mit 34 Minuten die drittschnellste Zeit seiner Altersklasse.

Mit dem Rad ging es über die Autobahn

Das Radfahren führte auf einer Wendestrecke über eine neu gebaute Autobahn. Dabei war die erste Hälfte der Strecke mit dem starken Gegenwind zurückzulegen, die andere Hälfte dann mit einem Schnitt von über 50 km/h und Rückenwind – schwierige Bedingungen also. Dabei versuchte Lukacs die selbe Verpflegungsstrategie wie beim Ironman in Italien.

„Je länger die Distanzen werden, umso wichtiger ist die Verpflegung, um am Ende nicht mit leerem Tank auf die Laufstrecke gehen zu müssen“, gab der Polizist die Marschrichtung vor. Am Ende des 90-km-Radfahrens standen eine Zeit von 2:12:15 Stunden. Die Laufstrecke führte in drei Runden über das Gelände der X-Bionic Sphere, dem Olympiastützpunkt der Slowakei, wo der Triathlon veranstaltet wurde. Lukacs konnte dabei bis zum Ende ein über den Erwartungen schnelles Tempo von unter vier Kilometern pro Minute laufen und lief den abschließenden Halbmarathon in 1:22:06.

„Vizeweltmeistertitel“ war schöne Belohnung

Mit einer Zeit von 4:16:52 wurde er Gesamt-21. und konnte in seiner Altersklasse (M 35-39) den zweiten Platz und somit den Vizeweltmeistertitel der Challenge Family erringen. „Mit dieser Leistung bin ich sehr guter Dinge für Italien. Die harten Trainingswochen sind zum Glück vorbei und jetzt heißt es, die Form zu konservieren und zu festigen“, kann es Lukacs, der auch im Polizeisportkader Triathlon steht, kaum erwarten.