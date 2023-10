Triathlet Lukacs beendete in Kroatien die Wettkampfsaison

Der Startschuss für den Ironman 70.3 in Porec fiel dabei in der Zelena Laguna Bucht und knapp 1.500 Athleten begaben sich in das Mittelmeer. „Das Schwimmen war aus meiner Sicht das Beste, das ich vielleicht je gemacht habe“, freute sich Lukacs nach dem Traumstart. Er kam nach den 1,9 Kilometern nach knapp über 26 Minuten an 15ter Stelle aus dem Wasser.

Die Radstrecke führte durch einige Ortschaften bis zu einer Autobahn, dort auf eine Wendestrecke und dann wieder zurück nach Porec. Insgesamt waren etwas über 600 Höhenmeter auf die 90km zu bewältigen.

Wetter machte einen Strich durch die Rechnung

Nachdem für den gesamten Tag eigentlich Unwetter und Starkregen angesagt waren, verzichtete der Breitenseer am Rad auf die Mitnahme von Salztabletten, weil sich diese im Regen ohnehin aufgelöst hätten und zerbröselt wären. Nachdem das Wetter aber aushielt war es im Nachhinein äußerst ärgerlich, dass er keine mitnahm.

„Bereits zum Ende der Radstrecke wurden die Beine sehr schwer und ich wurde krampfig“, berichtete Lukacs. Dennoch konnte der 37-Jährige die Radstrecke in 2:21 Stunden zurücklegen und kam als Zehnter, und Zweiter seiner Altersklasse, zurück zur Wechselzone.

Der abschließende Halbmarathon war dann äußerst frustrierend für den Marchfelder. „Ich hatte starke Schmerzen in den Beinen und es ging ab Beginn nicht wirklich mehr was. Ich wurde eigentlich nur durchgereicht“, ärgerte er sich. Lukacs lief die 21 km in knapp 1:30 Stunde und wurde letztlich Gesamt 36ter und Neunter in seiner Altersklasse.

Statt WM-Slot geht's nächstes Jahr auf Hawaii

„Mit dieser Platzierung wäre sich vermutlich sogar ein Slot für die 70.3 WM im nächsten Jahr im Dezember in Neuseeland ausgegangen. Nachdem aber im Oktober Hawaii im Kalender steht stellt sich diese Entscheidung für mich aber nicht“, verriet Lukacs.

Jetzt freue er sich einmal auf vier Wochen „Off-Season“ und Saisonpause bevor Mitte November das Training für das nächste Jahr beginnt.