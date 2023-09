Triathlet Lukacs überzeugte bei der WM in Finnland

Ende August war es endlich soweit, der Breitenseer Markus Lukacs startete bei seiner ersten Ironman-70.3-Weltmeisterschaft im finnischen Lahti - über die Halbdistanz 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen. Neben seiner Frau begleitete Vereinsobmann Peter Biegert Lukacs in den hohen Norden, wo die Marchfelder Abordnung in der Hauptstadt Helsinki ihr Hauptquartier aufschlug.

Bei der Anreise gab es aber einen Schock: Beim Transport wurde die Schaltung seines Rades beschädigt und funktionierte nicht mehr. „Eine Aufregung, auf die man so kurz vorm Bewerb verzichten kann“, erinnert sich Lukacs mit Schrecken. Zum Glück konnte er ein passendes Ersatzteil noch auftreiben und somit stand dem Rennen nichts mehr im Weg.

Da insgesamt 6.000 (!) Teilnehmer in Lahti teilnahmen, wurden die Damen- und Herrenbewerbe an zwei unterschiedlichen Tagen ausgetragen. Während Erstere Wetterglück hatten, wurde es für Lukacs und Co. eher ungemütlich. Das hinderte den Weinviertler aber nicht daran, seine starke Schwimmform im frischen, weil nur 18,5 Grad messenden, Vesijärvi See in 29 Minuten zu absolvieren.

Radrennen wurde zum „Bummelzug“

Das Radfahren ähnelte dann aber mehr einer Gruppenausfahrt, als einem Ironmanbewerb mit Windschattenverbot. „Es machte überhaupt keinen Sinn irgendwie härter zu fahren, da man ohnehin nicht von der Gruppe wegkam und sich nur unnötig auspowerte. Es ist halt leider so wenn recht homogene Athleten gegeneinander antreten“, resümierte Lukacs. Jedenfalls war die Radstrecke wirklich schön und führte in endlosen Geraden durch die Wälder südlich von Lahti, auch wenn es dabei ununterbrochen regnete.

Der abschließende Halbmarathon führte in zwei Runden und knackigen 300 Höhenmetern zunächst durch den Auslauf des Skisprungstadions und danach hinauf und hinter den Berg der Schanzen vorbei. Zu Beginn der zweiten Runde hatte Lukacs eine kleine Schwächephase, „die ich aber mit Cola schnell wieder in den Griff bekam“, wie er der NÖN verriet. Letztlich lief der Breitenseer den Halbmarathon in einer Zeit von 1:26 Stunden (4:08min/km), was mit den beiden Wechselzeiten eine Gesamtzeit von 4:18:50 bedeutete.

Im vorderen Drittel bei über 3.000 Athleten

Was bedeutete dies nun in der Gesamtwertung? Es wurde der 58. Platz in seiner Altersklasse M35 und der 350te Gesamt von rund 3.500 Herren. „Angesichts der äußerst geringen Zeitabstände (Anm.: fünf Minuten schneller und Lukacs wäre in die Top 20 seiner AK gekommen) ärgert es mich etwas, dass ich in der zweiten Wechselzone sicherlich zwei Minuten mit einer unfreiwilligen Toilettenpause verloren habe. Aber grundsätzlich kann ich zufrieden sein und eine Haken unter dieser WM machen.“