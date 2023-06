Zwei Marchfelder finishten den Ironman Austria in Klagenfurt

Ende Juni jährte sich erneut das wohl bekannteste Extremsport Event Österreichs, der Klagenfurter Ironman Austria. Im Feld der knapp 3.000 Top-Athleten auch zwei Triathleten aus dem Bezirk: Bastian Bruckner und Patrick Müssler, beide vom LC Strasshof.

Für die beiden Marchfelder war es die Premiere über die Ironman-Distanz, beide schafften es ins Ziel: der 32-jährige Bruckner in 10:49:45 Stunden, der 38-jährige Müssler in 11:51:58. „Ein total cooles Erlebnis mit tollem Ambiente. Es war sicher nicht unser letzter Ironman“, strahlte Bruckner. Dabei waren die Zwei nach dem Schwimmen noch gleichauf, ehe Bruckner am Rad ein wenig Vorsprung herausfuhr. „Was bei den vielen Höhenmetern nicht leicht war, denn diese sind bei uns im Marchfeld schwer zu trainieren“, grinste Bruckner. In den Laufschuhe war er dann eine Klasse für sich und belegte im Gesamtklassement Platz 365, Müssler 792. Das große Ziel, unter zwölf Stunden zu bleiben, schafften sie also locker.

Aus dem Nichts kamen diese Leistungen aber nicht, stecken Bruckner und Müssler doch sechs Monate intensive Vorbereitung in den Knochen. Ersterer trainierte seit März zehn bis zwanzig Stunden pro Woche. Viel auch gemeinsam mit Müssler, der schon deutlich mehr Triathlon-Erfahrung hate. Mit ihm habe ich ganz viel ge. „Von seinen Tipps habe ich sehr profitiert. Das Bier nach unserem wöchentlichen Schwimmtraining am Mittwoch war dafür perfekt. Mit anderen Worten, ich war für den Wettkampf bereit (lacht)“, so Bruckner.

Wie der Vater, so der Sohn

Die Lust auf solche körperliche Extremveranstaltung scheint bei Bruckner aber in der Familie zu liegen. Ist doch sein Vater niemand gerinerer als Bernhard Bruckner, einer der wenigen Läufer, der bisher jeden Vienna City Marathon finishte, der 10 Marathons in 10 Tagen lief und auch im Ausland bei Extremlaufevents an den Start geht. Dort weckte er auch die Begeisterung bei seinem Sohn: „Ich glaube, es war beim Getting Tough, dem härtesten Hindernislauf in Deutschland, da war ich hin und weg. Ich liebe solche Herausforderungen.“